Conte de fée olympique : du rafting au ski alpin

Fidji, un pays exotique de l’Océanie, participe aux Jeux Olympiques depuis 1956. Les plus grands succès de la nation viennent de son équipe de rugby à 7 masculine qui a remporté l’or olympique à Rio 2016 et Tokyo 2020.

Malgré le climat tropical de l’île, beaucoup de Fidjiens sont passionnés de sports d’hiver. Rusiate Rogoyawa fût le pionnier des sports d’hiver sur l’île, après avoir été piqué par le ski alors qu’il faisait ses études en Norvège. Sur invitation du Comité International Olympique (CIO), il a participé aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988 et à Lillehammer en 1994.

Le premier représentant fidjien à avoir participé aux Jeux Olympiques d’hiver en se qualifiant sur la base de ses résultats sportifs est Laurence Thoms. Le jeune homme n’aurait jamais imaginé se lancer dans une carrière de sportif de haut niveau jusqu’à ce qu’une annonce, plus que tentante, ne soit publiée dans le journal local.

Cette histoire a débuté lors d’une fête d’anniversaire en décembre 1988. Tony Hauswirth, dont c’était l’anniversaire, avait fait le déplacement à Fidji depuis la Suisse, mais le ski alpin lui manquait. Au milieu de la fête, Hauswirth a soudainement demandé à ses amis : « Ça vous dirait de créer une équipe de ski et d’aller aux Jeux Olympiques ? »

Il faut savoir qu’à Fidji, il fait une température moyenne de 26 °C, donc la proposition d’Hauswirth semblait plutôt incongrue. Mais plus tard, il s’est avéré que ce qui semblait être une blague est bel et bien devenu réalité.

Hauswirth a écrit une annonce dans le journal local pour recruter des potentiels candidats. Les critères d’entrée étaient :

Avoir une expérience de ski

Avoir la nationalité fidjienne

Avoir entre 16 à 25 ans

Ne pas avoir peur du froid

À cette époque, Thoms étudiait dans une université polytechnique en Nouvelle-Zélande, où la neige est plutôt monnaie courante. Une véritable passion des sports d’hiver est née chez lui lorsqu’il a commencé le snowboard à l’âge de 15 ans. Durant son temps libre, Thoms était instructeur de rafting en eaux vives l’été et moniteur de ski en hiver.

L’annonce publiée dans le journal a retenu l’attention de la tante de Thoms qui s’est empressée d’appeler sa mère, pour lui exposer cette opportunité unique d'entrer dans l'histoire. Au total 153 personnes ont répondu à l’annonce et deux femmes et trois hommes ont été pré-sélectionnés.

« C’était très drôle. Ils n’arrêtaient pas de tomber », racontait l’entraîneur Adi Bernasconi à Midland Daily News. Puis, quand le tour de Thoms est arrivé, tous les rires se sont arrêtés. Il était un sérieux candidat avec un réel potentiel. « Quand il fait autour de 20 degrés ou moins, la plupart des Fidjiens mettent des gilets et des vestes. Moi je suis en t-shirt et en short ! », se vantait Thoms lors d’une interview avec la BBC.

Thoms s’est entrainé pendant quelques années en Nouvelle-Zélande, en République de Corée et en Suisse. Le petit nouveau du ski alpin a très vite progressé et finalement accumulé suffisamment de points pour se qualifier aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002.

Thoms s’est rendu à la plus grande compétition planétaire de ski en compagnie des gens qui ont rendu ce rêve possible. Depuis le stand, il était soutenu par l’auteur de l’annonce dans le journal, Hauswirth, mais aussi par l’Australien Phil Taylor, qui a adhéré au projet dès sa création et qui a été à la tête de la délégation fidjienne par la suite.

Thoms est ainsi devenu le tout premier sportif de la région du Pacifique à participer aux JO d’hiver en se qualifiant grâce à ses performances sportives. Et pour quelqu’un qui n’avait que deux années d’entraînement sérieux dans la discipline, il s’est admirablement défendu.

Thoms n’a pas terminé le slalom, mais en slalom géant, il a réussi à battre des sportifs de Hongrie et de Saint Marin. Ajoutez à cela les 21 athlètes qui ne sont pas arrivés au bout de la course et Thoms devenait ainsi une sorte de héros. Terminer à la 55e place des JO n’est probablement pas le rêve de beaucoup d’olympiens mais comme disait le fondateur des Jeux Olympiques modernes, le Baron Pierre de Coubertin, le plus important aux jeux Olympiques n’est pas de gagner mais de participer.