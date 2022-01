Comment regarder le skeleton aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

En tout, 50 skeletoneurs et skeletoneuses – 25 par sexe – seront présents aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les épreuves de skeleton seront l’occasion d’apercevoir les plus beaux casques personnalisés des athlètes qui dévaleront la toute nouvelle piste du Centre national de glisse de Yanqing – avec le tout premier virage à 360° au monde – à des vitesses pouvant atteindre 130 km/h.

Il y aura une épreuve masculine et une épreuve féminine. Elles auront lieu du 10 au 12 février.

Découvrez ci-dessous le calendrier des épreuves et comment les suivre en direct.

À LIRE AUSSI : Le skeleton à Beijing 2022 : cinq choses à savoir

Les épreuves de skeleton à Beijing 2022

Deux épreuves de skeleton seront disputées à Beijing 2022 : l’épreuve masculine et l’épreuve féminine.

C’est le cas depuis les Jeux de Salt Lake City 2002 lorsque le sport a été réintégré au programme pour la première fois depuis 1948 (à l’époque, il n’y avait qu’une épreuve masculine).

Les stars du skeleton à suivre à Beijing 2022

La grande favorite pour l’or olympique s’appelle Tina Hermann. Elle représente bien l’Allemagne, mais la quadruple championne du monde individuelle en titre n’a pas le droit de s’entraîner avec l’équipe nationale en raison de différends entre son entraîneur Dirk Matschenz et certaines athlètes allemandes.

La compatriote d’Hermann, Jacqueline Loelling, a remporté les Mondiaux 2017 et sera la principale concurrente d’Hermann aux JO. La skeletoneuse de 26 ans a remporté l’argent à PyeongChang 2018. Il faudra aussi surveiller l’Autrichienne Janine Flock, vainqueur du gros globe de cristal en 2020/21.

Chez les hommes, nous sommes obligés de commencer par l’incontournable skeletoneur surnommé « Superman», Martins Dukurs. Le Letton a remporté le titre de champion du monde à six reprises et a décroché deux médailles d’argent olympiques. Il visera donc la médaille d’or qui lui échappe encore.

Yun Sung-bin , champion olympique en titre et le « Iron Man » de République de Corée, s’est montré timide lors de la dernière Olympiade en raison de blessures et de problèmes logistiques provoqués par la pandémie de Covid. Mais sa médaille de bronze aux Mondiaux 2019 montre qu’il est plus que capable de trouver son meilleur niveau lors des grandes compétitions.

L’actuel champion du monde, l’Allemand Christopher Grotheer, aura également son mot à dire, tout comme le vainqueur de l’épreuve-test de Beijing 2022, Alexander Gassner, lui aussi Allemand.

Le calendrier des épreuves de skeleton à Beijing 2022

Site olympique : Centre national de glisse de Yanqing

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Jeudi 10 février

9h30 : Hommes, manches 1 et 2

Vendredi 11 février

9h30 : Femmes, manches 1 et 2

20h20 : Hommes, manches 3 et 4

Samedi 12 février

20h20 : Femmes, manches 3 et 4

À LIRE AUSSI : Le programme du skeleton à Beijing 2022

Comment regarder le skeleton à Beijing 2022

Les skeletoneurs et skeletoneuses dévalent une piste glacée la tête la première dans une luge spécialement construite. Le sport repose autant sur une technologie révolutionnaire que sur le courage des athlètes qui le pratiquent.

La relation entre l’athlète, la luge et la piste est primordiale. Shelley Rudman, médaillée d’argent pour la Grande-Bretagne aux Jeux de Turin 2006, explique l’importance de l’aérodynamique.

« L’aérodynamique représente tout pour nous, mais l’air qui passe au-dessus de ton corps et la forme de ton corps peuvent être également des facteurs cruciaux », a-t-elle expliqué à Olympics.com.

Il est important de prendre un départ explosif. Les athlètes sprintent sur 30 mètres avant de se jeter sur leur luge la tête la première. À partir de là, ils dévalent la piste à des vitesses pouvant atteindre 130 km/h.

« Le départ est le moment le plus important », nous explique Rhys Thornbury, représentant de la Nouvelle-Zélande à PyeongChang 2018. « C’est le principal secteur dans lequel on peut obtenir un avantage. La moindre erreur vous relègue loin. Les meilleurs signent d’ailleurs des chronos similaires. »

Il affirme également qu’il faut pouvoir piloter « en toute détente ». « Plus on est à l’aise, et mieux on sera. Il faut que l'engin aille droit et si on la laisse suivre sa trajectoire sans opposer de résistance, elle le fera. Si on intervient trop sur la conduite, on ralentit, et il est donc important de trouver la bonne trajectoire. »

De plus, la plupart des athlètes décorent leurs casques avec des images de leurs superhéros ou animaux préférés, ou d’autres images qui les inspirent. Jetez-y un œil pendant les épreuves. Les images sélectionnées révèlent beaucoup de la personnalité et de l’état d’esprit de l’athlète.