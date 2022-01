Comment regarder le short-track aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Le patinage de vitesse sur piste courte, aussi appelé short-track, comportera neuf épreuves aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, et notamment le relais par équipes mixtes qui fera ses débuts olympiques.

La compétition de short-track aura lieu du 5 au 16 février 2022.

Nous détaillons ici tous les éléments à connaître pour suivre le short-track à Beijing 2022.

Les épreuves de short-track à Beijing 2022

Neuf épreuves de short-track auront lieu à Pékin : quatre pour les hommes, quatre pour les femmes et une épreuve par équipes mixtes.

Hommes : 500 m, 1000 m, 1500 m, relais par équipes 5000 m

Femmes : 500 m, 1000 m, 1500 m, relais par équipes 3000 m

Relais par équipes mixtes

Le relais par équipes mixtes fera ses débuts olympiques après avoir été intégré au programme de la Coupe du monde de short-track lors de la saison 2018/19. L’épreuve consiste en une course de 2000 m dans laquelle deux femmes et deux hommes d’un pays se relayent sur les 18 tours. Chaque patineur s’élance deux fois, dans cet ordre : femme, femme, homme, homme, femme, femme, homme, homme.

Les stars du short-track à suivre à Beijing 2022

Arianna Fontana, la championne olympique en titre sur 500 m, n’est qu’à une médaille de devenir l’athlète la plus titrée de l’histoire du short-track olympique. L’Italienne a décroché l’or au 500 m, l’argent au relais 3000 m et le bronze au 1000 m à PyeongChang 2018, pour un total de huit médailles en quatre éditions des Jeux.

La sensation néerlandaise Suzanne Schulting est l’une des favorites sur plusieurs distances, la short-trackeuse de 23 ans ayant remporté l’or dans toutes les épreuves des Championnats du monde 2021. Schulting a déjà remporté une médaille d’or olympique, sur le 1000 m à PyeongChang.

Chez les hommes, le champion olympique 2018 sur 500 m et détenteur du record du monde Wu Dajing (CHN) est favori pour conserver son titre. Il a aussi gagné l’argent dans le relais 5000 m avec ses coéquipiers de la République populaire de Chine aux JO 2018.

Les frères hongrois Shaolin Sandor et Shaoang Liu (HUN), vainqueurs du relais 5000 m à PyeongChang, représentent aussi une grande menace. Shaolin a gagné le 1000 m et a fini derrière son frère au classement général des Mondiaux 2021, tandis que Shaoang s’est adjugé l’or en 500 m et l’argent sur le 1000 m. Les deux garçons ont aussi remporté l’argent sur le relais 5000 m avec leurs coéquipiers hongrois aux Mondiaux.

Le calendrier des épreuves de short-track à Beijing 2022

Site olympique : Palais omnisports de la capitale

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Samedi 5 février

19:00 - 500 m femmes, séries

19:38 - 1000 m hommes, séries

20:23 - Relais par équipes mixtes, quarts de finale

20:53 - Relais par équipes mixtes, demi-finales

21:18 - Relais par équipes mixtes, finale B

21:26 - Relais par équipes mixtes, finale A

Lundi 7 février

19:30 - 500 m femmes, quarts de finale

19:44 - 1000 m hommes, quarts de finale

20:13 - 500 m femmes, demi-finales

20:20 - 1000 m hommes, demi-finales

20:41 - 500 m femmes, finale B

20:46 - 500 m femmes, finale A

20:52 - 1000 m hommes, finale B

20:58 - 1000 m hommes, finale A

Mercredi 9 février

19:00 - 1500 m hommes, quarts de finale

19:44 - 1000 m femmes, séries

20:29 - 1500 m hommes, demi-finales

20:45 - Relais 3000 m femmes, demi-finales

21:13 - 1500 m hommes, finale B

21:20 - 1500 m hommes, finale A

Vendredi 11 février

19:00 - 1000 m femmes, quarts de finale

19:18 - 500 m hommes, séries

19:55 - 1000 m femmes, demi-finales

20:04 - Relais 5000 m hommes, demi-finales

20:37 - 1000 m femmes, finale B

20:43 - 1000 m femmes, finale A

Dimanche 13 février

19:00 - 500 m hommes, quarts de finale

19:27 - 500 m hommes, demi-finales

19:35 - Relais 3000 m femmes, finale B

19:44 - Relais 3000 m femmes, finale A

20:09 - 500 m hommes, finale B

20:14 - 500 m hommes, finale A

Mercredi 16 février

19:30 - 1500 m femmes, quarts de finale

20:15 - 1500 m femmes, demi-finales

20:32 - Relais 5000 m hommes, finale B

20:44 - Relais 5000 m hommes, finale A

21:11 - 1500 m femmes, finale B

21:18 - 1500 m femmes, finale A

Comment regarder les épreuves de short-track à Beijing 2022

Le short-track est un sport imprévisible au suspense incroyable. D’ailleurs, lors des deux dernières éditions des JO d’hiver (Sotchi 2014 et PyeongChang 2018), aucun patineur n’a réussi à défendre son titre, mis à part l’équipe féminine de République de Corée sur le relais 3000 m.

Contrairement au patinage de vitesse, les short-trackeurs s’affrontent les uns contre les autres sur plusieurs tours. La position sur la ligne d’arrivée compte puisque le short-trackeur le plus rapide se qualifie pour le tour suivant. En général, entre quatre et six athlètes disputent chaque course. Après les séries de qualification, il y a les quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Les athlètes portent des casques en short-track car le risque de chute est plus important qu’en patinage de vitesse. La stratégie est cruciale, en particulier dans les courses plus longues car les athlètes doivent décider s’ils mènent dès le départ pour éviter les dangers liés au peloton ou s’ils restent derrière pour garder de l’énergie pour la fin de course.