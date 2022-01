Comment regarder le combiné nordique aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Au total, ce sont 55 athlètes, tous des hommes, qui participeront à la compétition de combiné nordique lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Comme son nom le suggère, le combiné nordique est composé de deux épreuves : le saut à ski et le ski de fond. Les deux disciplines se dérouleront la même journée. Soyez prêt pour des sauts incroyables et des poursuites endiablées.

Découvrez le calendrier des épreuves et les athlètes à suivre.

Les épreuves de combiné nordique à Beijing 2022

Trois épreuves de combiné nordique seront disputées à Beijing 2022, le Gundersen grand tremplin/10 km, le Gundersen tremplin normal/10 km et le Gundersen grand tremplin/4 x 5 km.

Ces trois épreuves sont toutes constituées de deux disciplines, le saut à ski et le ski de fond. La compétition de grand tremplin par équipe voit quatre athlètes participer d’abord au saut à ski puis faire un relais de 5 km chacun.

La toute première compétition olympique de combiné nordique s’est déroulée lors des Jeux Olympiques de 1924 et elle demeure une compétition entièrement masculine.

Les stars du combiné nordique à suivre à Beijing 2022

Est-ce que les étoiles montantes de la discipline viendront bousculer l’ordre établi par les doyens du combiné nordique, la légende allemande Eric Frenzel et le Japonais Akito Watabe ?

Fort de ses six médailles olympiques, Frenzel est considéré comme l’un des plus grands skieurs de combiné nordique de tous les temps. Il pourrait entrer encore un peu plus dans l’histoire à Beijing 2022 en devenant le premier athlète à remporter quatre médailles d’or de combiné aux Jeux Olympiques.

Le septuple champion du monde avait remporté deux titres olympiques à PyeongChang 2018, en Gundersen tremplin normal/10 km et en Gundersen grand tremplin/4 x 5 km par équipes. Il est aussi reparti de République de Corée avec la médaille de bronze en Gundersen grand tremplin/10 km.

Le triple olympien Watabe, qui a terminé par deux fois derrière Frenzel en tremplin normal à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, cherchera à battre enfin son concurrent allemand pour remporter l’or olympique, lors de sa quatrième participation aux Jeux.

Toutefois, le Norvégien Jarl Magnus Riiber semble être l’adversaire numéro un des JO, s’il arrive à conserver sa forme du moment jusqu’à Pékin. Riiber a été intouchable durant la saison de Coupe du monde et sera animé par la volonté de rendre honneur à son titre de champion du monde 2021 en tremplin normal.

Mais le Norvégien devra aussi se méfier de l’Allemand Johannes Rydzek qui tentera de conserver son titre olympique en grand tremplin. À tout juste 20 ans, l’autrichien Johannes Lamparter aura aussi son mot à dire, après avoir remporté l’or en grand tremplin lors des Mondiaux 2021.

Le programme des épreuves de combiné nordique à Beijing 2022

Sites olympiques : Zhangjiakou au Centre national de saut à ski et au Centre national de ski de fond.

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

9 février

16h : Tremplin normal individuel/10 km, saut à ski, manche de compétition

19h : Tremplin normal individuel/10 km, ski de fond

15 février

16h : Grand tremplin individuel/10 km, saut à ski, manche de compétition

19h : Grand tremplin individuel/10 km, ski de fond

17 février

16h : Grand tremplin par équipes 4x5 km, saut à ski, manche de compétition

19h : Grand tremplin par équipes 4x5 km, ski de fond

Comment regarder le combiné nordique à Beijing 2022

Les skieurs spécialistes du combiné nordique doivent maîtriser deux disciplines très différentes s’ils veulent atteindre le plus haut niveau. Autant passionnés par l’adrénaline que par l’endurance, ils doivent d’abord s’élancer à toute allure sur la pente du saut à ski avant la poursuite de ski de fond, sur une distance de 10 km, et tout cela en une seule et même journée.

« Tout est une question d’équilibre entre le saut à ski, qui n’est clairement pas une activité évidente – une personne lambda ne saute pas à ski après une pente comme celle-là –, et les compétences très différentes qui sont nécessaires en ski de fond », expliquait le triple champion olympique Felix Gottwald à Olympics.com.

« Le ski de fond, c’est de l’endurance, c’est très dur, l’entraînement physique est intense, alors que le saut à ski est une discipline très technique, il faut activer ses muscles rapides. Le plus fascinant est de trouver le bon équilibre entre ces deux disciplines. »

Durant la partie saut à ski, les athlètes marquent des points en fonction de la distance du saut mais aussi du style. Le classement après cette première épreuve détermine l’ordre de départ du ski de fond. Les points du saut à ski sont convertis en temps de pénalité en utilisant la méthode de conversion de Gundersen qui dit qu’un point équivaut à quatre secondes.

Le vainqueur du saut à ski part donc en premier en ski de fond et ses poursuivants partent avec un écart de temps déterminé par cette table de conversion de temps.

Frenzel, qui a commencé la discipline alors qu’il n’avait que cinq ans, apprécie non seulement cette variété de discipline dans son sport mais aussi la notion de seconde chance.

« Quand vous sautez et que vous faites un bon saut, vous avez la possibilité d’être très tactique et de déployer beaucoup de stratégie pour la partie ski de fond, » déclarait Frenzel lors d’une interview avec Olympics.com.

« Mais quand votre saut n’est pas si bon que cela, vous avez toujours un chance de vous améliorer en donnant tout ce que vous avez sur la partie ski de fond pour espérer terminer à une bonne place sur la ligne d’arrivée. Cette seconde chance permet de transformer une journée moyenne en bonne journée. »

