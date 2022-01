Comment regarder le bobsleigh aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Une nouvelle piste a vu le jour au Centre national de glisse de Yanqing et accueillera les épreuves de bobsleigh (et d’autres sports de glisse) lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Le monde entier aura les yeux rivés sur le tout premier virage à 360° au monde qui saura mettre à l’épreuve les capacités des pilotes. Le monobob féminin fera aussi ses débuts olympiques. Il s’agit de l’une des épreuves les plus techniques du sport.

Les épreuves de bobsleigh – monobob, bob à deux hommes, bob à deux femmes et bob à quatre hommes – auront lieu du 13 au 20 février.

Découvrez le calendrier complet et la meilleure façon de regarder toutes les épreuves.

À LIRE AUSSI : Le bobsleigh à Beijing 2022 : cinq choses à savoir

Les épreuves de bobsleigh à Beijing 2022

Monobob : il s’agit d’une épreuve 100 % féminine, avec une seule athlète dans le bob. La pilote fait donc office de pousseuse au départ et de freineuse ! La discipline a figuré aux Jeux Olympiques d’hiver de la jeunesse de Lausanne 2020. Pour un avant-goût de la compétition, rendez-vous sur la série originale d’Olympic Channel intitulée « Sliding Madness », et notamment cet épisode (voir ci-dessous également) filmé lors de l’épreuve.

Bob à deux hommes : le pilote et son freineur. Au cours de la saison, le pilote est en général accompagné de différents freineurs.

Bob à deux femmes : avant Beijing 2022 et l’arrivée du monobob, il s’agissait de la seule épreuve femmes de bobsleigh.

Bob à quatre hommes : un pilote, deux pousseurs au milieu et un freineur à l’arrière. Seuls les hommes disputent le bob à quatre.

Les bobbeurs et bobbeuses à suivre à Beijing 2022

Kaillie Humphries va forcément attirer l’attention des amateurs de bob. La pilote a remporté deux médailles d’or pour le Canada avant de représenter les USA en 2019. Elle a gagné les Championnats du monde 2021 aux côtés de Lolo Jones, et après avoir reçu sa nouvelle nationalité au mois de décembre, elle est attendue dans les deux épreuves féminines, le monobob et le bob à deux.

Sa concurrente principale sera sa compatriote et triple médaillée olympique Elana Meyers Taylor, ou encore la médaillée d’or de monobob aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2016, l’Allemande Laura Nolte.

Du côté des hommes, il faudrait une catastrophe pour empêcher l’archi-favori Francesco Friedrich de décrocher l’or dans les deux disciplines. Le pilote allemand est reparti de PyeongChang 2018 avec deux médailles d’or, et il a remporté 15 des 16 étapes de Coupe du monde 2020/21 en bob à deux et à quatre.

Johannes Lochner, Allemand lui aussi, a fini juste derrière Friedrich lors de la plupart des épreuves du dernier cycle olympique et représente la plus grande menace pour son compatriote.

N’oubliez pas le Canadien Justin Kripps, natif d’Hawaï, qui a fini avec le même chrono que Friedrich en bob à deux à PyeongChang et qui a donc lui aussi remporté l’or.

Le calendrier des épreuves de bobsleigh à Beijing 2022

Site olympique : Centre national de glisse de Yanqing

(Le programme est indiqué en heure locale (UTC+8). Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures). Le calendrier est susceptible d'évoluer.

Dimanche 13 février

9h30 : monobob, manches 1 et 2

Lundi 14 février

9h30 : monobob, manches 3 et 4

20h15 : bob à deux hommes, manches 1 et 2

Mardi 15 février

20h05 : bob à deux hommes, manches 3 et 4

Mercredi 18 février

20h15 : bob à deux femmes, manches 1 et 2

Jeudi 19 février

9h30 : bob à quatre hommes, manches 1 et 2

20h00 : bob à deux femmes, manches 3 et 4

Vendredi 20 février

9h30 : bob à quatre hommes, manches 3 et 4

À LIRE AUSSI : Le programme du bobsleigh à Beijing 2022

Qu’attendre des épreuves de bobsleigh à Beijing 2022

Plusieurs éléments clés composent une course de bobsleigh.

Tout d’abord, il y a la puissance explosive que les athlètes doivent produire pour prendre le meilleur départ possible. Un chrono apparaît à l’écran pour savoir à quelle vitesse chaque équipe a réussi à aborder la partie haute de la piste. Un bon chrono au départ est essentiel pour obtenir un bon chrono à l’arrivée.

En bob à deux hommes, à deux femmes et à quatre hommes, l’harmonie entre les athlètes est cruciale. Le freineur ou la freineuse (à l’arrière) et le/la pilote dictent le départ.

« Quand le bobsleigh marche bien – mais parfois, c’est le contraire – on se sent dans la peau d’un superhéros », explique la pilote américaine Elana Meyers Taylor à Olympic Channel. « On a l’impression de voler. On sent la vitesse, on sent le vent. C’est la chose la plus euphorisante que j’aie jamais faite. »

Ensuite, c’est au pilote d’utiliser ses qualités techniques pour prendre la meilleure trajectoire. L’objectif consiste à toucher le bord de la piste le moins souvent possible. Si cela arrive, vous savez que ça ne va pas.

« J’étudie aussi systématiquement les virages des pistes », poursuit Meyers Taylor. « Le vainqueur n’est pas celui qui garde une trajectoire parfaite, c’est celui qui s’adapte le mieux. On doit contrôler suffisamment le bob pour ne pas se fracasser contre les murs, mais aussi lui donner assez de vitesse. »

« Je suis plutôt du genre casse-cou et je prends beaucoup de risques. Lorsque votre visage frôle la glace pendant 800 m à 120 km/h, c’est brutal. »

Pour finir, l’équipement est essentiel. Les matériel est constamment modifié et rénové pour gagner un centième de seconde qui fait la différence. « La technologie est primordiale. Nous effectuons en permanence des modifications et nous essayons de nous adapter. Avoir le bob le plus rapide possible est crucial. »

Et attention au premier virage à 360° au monde sur la toute nouvelle piste de Yanqing.

« C’est une piste super cool avec des virages hyper intéressants », affirme Kaillie Humphries. « Si vous la regardez de haut, cette piste ressemble à un dragon. Il y a énormément de méandres. »

À LIRE AUSSI : Kaillie Humphries : « Arrêtons de limiter les athlètes »