Comment les Ukrainiens symbolisent le pouvoir du sport

Quand on voit les performances du gymnaste ukrainien Illia Kovtun, on peut presque oublier les conditions dans lesquelles il s’entraîne et participe aux compétitions.

L’athlète de 18 ans est une des stars montantes de la gymnastique hommes. Après une onzième place en concours général des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il a enchaîné avec une médaille de bronze dans cette même épreuve aux Championnats du monde 2021.

Au cours des six dernières semaines, Illia Kovtun a réalisé un carton plein aux barres parallèles en s’imposant aux quatre Coupes du monde auxquelles il a participé : Cottbus, Doha, Le Caire et Bakou.

Mais dans son pays, ses proches et ses compatriotes du même âge se battent pour leur vie.

« Tout le monde connaît la situation dans notre pays », a écrit le gymnaste dans un post sur Instagram le 2 mars dernier au moment de participer à la Coupe du monde de Doha. « En Ukraine, la guerre fait rage depuis déjà sept jours. »

« On s’inquiète tous pour nos proches, nos amis et notre pays », a-t-il poursuivi. « On continuera de se battre dans notre arène ! Et on montrera que l’Ukraine n’abandonne pas. »

Illia Kovtun est l'un des nombreux exemples de persévérance à travers la guerre. Il tente de se servir de ce qui arrive dans son pays comme d’une motivation pour briller et donner une image positive de son pays et de son sport.

En plus de la charge émotionnelle qui accompagne la situation actuelle, Illia Kovtun et le reste de la délégation ukrainienne ont dû faire face à des problèmes logistiques. Ils étaient censés rentrer en Ukraine au début du mois de mars après avoir participé à deux épreuves de Coupe du monde.

À la place, ils ont fini par rester à Doha plus longtemps que prévu en s’entraînant aux frais des organisateurs.

« Nous n’avons demandé de l’aide à personne. Beaucoup de pays dans le monde, des fédérations, des entraîneurs, des athlètes et des citoyens ont proposé leur aide. Ils nous contactent par les réseaux sociaux ou par des relations communes », a expliqué Irina Nadjuk, une des coachs de Kovtun, dans une interview traduite par Gymnovosti. « On nous a offert l’opportunité de s’entraîner à l’étranger, d’avoir un toit et aussi de prendre soin des familles des athlètes. »

De l’aide est aussi venue du Comité International Olympique avec plus de deux millions de dollars alloués au fond de solidarité mis en place plus tôt dans l’année pour le Comité National Olympique et le mouvement sportif ukrainiens.

Ce fond a vu le jour avec une donation initiale d’un million de dollars de la part du CIO et de la Solidarité Olympique et une autre de 500 000 dollars des Comités olympiques européens. D’autres dons conséquents des parties prenantes du Mouvement olympique ont aussi été reçus.

« Dans ces circonstances difficiles, il est remarquable d'entendre parler des grands progrès que réussit à accomplir le groupe de travail pour soutenir les athlètes et la communauté olympique d'Ukraine », a déclaré Thomas Bach, le président du CIO, au sujet de la création d’une task force pour l’allocation et la distribution de la Solidarité Olympique. « Il est également impressionnant de voir ces manifestations de solidarité au sein du Mouvement olympique, qui se conjuguent pour apporter ce soutien indispensable. »

Par ailleurs, le monde de la gymnastique s’est illustré en aidant les gymnastes ukrainiens qui n’étaient pas inscrits aux étapes de Coupe du monde comme Anastasia Bachynska, la médaillée de bronze du concours général et exercices au sol aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, qui a trouvé refuge en France.

Bachynska et sa famille ont quitté l’Ukraine pour Beaucaire grâce à l’aide de Gym Flip, le club local qu’elle a auparavant représenté en compétition.

« On a été très bien reçu ici à Beaucaire », a réagi Natalia Bachynska, la mère d’Anastasia, dans une interview au Midi Libre. « On ne pouvait pas espérer recevoir un tel accueil, une telle chaleur humaine. »

Alors que le conflit s’étire, Illia Kovtun a lui-même fait preuve de cette humanité.

« Je suis pour la paix dans le monde », a-t-il dit dans une interview à International Gymnast. « J’appelle chacun d’entre nous à se respecter et à se soutenir pour que nos pensées positives prennent vie. Je salue chaleureusement le monde entier, mais aussi chacun d’entre vous qui soutenez mon pays, notre Ukraine. Le bien et la justice l’emporteront définitivement sur le mal et la folie. »