Clément Noël, le surdoué devenu maître à Beijing 2022

C’est le point d’orgue d’une aventure qui a probablement commencé il y a quatre ans.

À PyeongChang 2018, le grand public avait découvert un jeune Français de 20 ans, 1,91 m sous la toise, et véritable fusée sur les skis, qui avait pris la 4e place du slalom à quelques minuscules centièmes de la médaille de bronze.

Ce mercredi, Clément Noël n'a pas manqué le podium, grimpant même sur la plus haute marche. Après une seconde manche époustouflante, il est devenu champion olympique de slalom à Beijing 2022. La consécration ultime d'un surdoué du ski qui a dû gérer les attentes placées en lui.

Noël, la révolution du slalom

Le titre olympique de Clément Noël à Beijing 2022 récompense un talent en or massif et une précocité exceptionnelle. Avant de terminer au pied du podium à PyeongChang, le natif de Remiremont n’était pas un inconnu pour les observateurs du ski alpin.

Champion de France benjamin puis minimes, le natif des Vosges avait alors décidé de se donner toutes les chances de percer au plus haut niveau en rejoignant le club de Val-d’Isère. Et très vite, son style a fait des étincelles.

Car Clément Noël, c’est la révolution du slalom. Un ski hyper risqué enrobé dans un toucher de glisse plein de douceur et un mental en acier trempé. Sa technique parfaite couplée à son relâchement bouscule les codes de la discipline.

« lI y a beaucoup de légèreté et de relâchement dans son ski. Il n'appuie quasiment pas sur la neige. Il est hyper doux. Moins tu appuies et plus ton ski file vers le bas », analyse Jean-Baptiste Grange dans L’Équipe.

Le Vosgien raccourcit au maximum les trajectoires, pour en faire presque des lignes droites. Le tout avec un calme olympien qui lui permet de résister à la pression d'une discipline où l'on peut tout perdre en une fraction de seconde.

Maxime Rizzo qui fut son coéquipier en équipe de France le confirmait à France Télévisions. « Clément est très intelligent, il réfléchit à énormément de choses. Beaucoup de gens disent qu'il skie avec l'instinct sans réfléchir, alors qu'il peut réfléchir à mille trucs dans le tracé. C'est un grand rêveur, mais sur terre. »

Un ski rapide mais risqué

Monstre de précocité, le prodige va rapidement confirmer qu’il est fait d’un autre bois que les autres. Quelques mois après sa 4e place olympique, il remportait sa première victoire à Wengen, avant de collectionner quelques succès de prestige à Kitzbühel et Chamonix. En tout, le Français est monté 9 fois sur la plus haute marche du podium en Coupe du monde.

Mais malgré ses succès, un petit goût d’inachevé persistait. En cause notamment, aucun globe de la spécialité encore dans sa besace : en 2019, il terminait 2e derrière la légende Marcel Hirscher, en 2020, lors d’une saison écourtée à cause de la pandémie de Covid-19, il manquait le globe pour deux petits points aux dépens d'Henrik Kristoffersen. Et en 2021, il échouait encore à la 2e place derrière Marco Schwarz.

Quand Clément Noël arrive dans l'aire d'arrivée, il termine souvent premier ou sur le podium. Mais son ski à risques entraîne fatalement des fautes. Le Français assume totalement cette mentalité, l'envie de jouer la gagne et les podiums, mais pas le top 10.

Intouchable lors de la première étape de Coupe du monde cette saison à Val-d'Isère, il était bien parti pour récidiver à Madonna Di Campiglio... avant de manquer la dernière porte de la seconde manche. Depuis, il connaissait des résultats moins probants cet hiver.

Adoubé par le roi Hirscher

Avant de raccrocher les skis, Marcel Hirscher, la légende du ski alpin, s’est frotté à Clément Noël sur plusieurs épreuves. Il a régulièrement fait part de son admiration pour le Vosgien. « Il est techniquement brillant, il trouve des lignes plus directes que quiconque. C’est l’avenir du ski. Il a les qualités pour remporter un globe de la discipline, devenir champion olympique et champion du monde », avait-il confié au Dauphiné après l'avoir vu à l'œuvre à Kitzbühel en 2019.

Le double champion olympique aux huit gros globes de cristal n'avait pas tort.

Il y a quelques semaines, début janvier, l’Autrichien était présent avec le groupe France pendant les entraînements. Il a assuré à Clément Noël que son « ski était vraiment impressionnant » et que ce n’était « pas grave d’être sorti sur le fin », après la manche de Madonna Di Campiglio.

Les mots de l'ancien patron du Cirque blanc ont sans doute rassuré le Français. Ce dernier a été éblouissant en seconde manche, repoussant tous ses concurrents à plus d'une demi seconde, et ce alors que le slalom est une épreuve extrêmement ouverte, avec 6 vainqueurs différents en six manches de Coupe du monde cette saison, et 19 champions olympiques différents dans l'épreuve hommes. Clément Noël ajoute donc un vingtième nom au palmarès.

Ce triomphe olympique peut-il être le point de départ d’une longue domination entre les piquets serrés ? Après tout, Clément Noël, malgré son expérience, n’a que 24 ans. Seul l’avenir le dira, mais comme le souligne le principal intéressé, il a déjà réussi une des courses les plus importantes de sa carrière.

« Les opportunités de remporter une médaille olympique sont faibles. C’est du ‘one shot’ : 1 min 40 s tous les quatre ans. Je savais que j’étais en forme. Mes courses de janvier ne se passent pas super bien, mais l’entraînement ici était bon. »

En tous cas, ce mercredi, le Petit Prince du slalom en est devenu le roi.

