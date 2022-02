Cinq hockeyeurs canadiens à suivre aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

« Nous avons travaillé pour évaluer et sélectionner des joueurs qui, nous le pensons, vont nous offrir le plus de chance de gagner la médaille d’or. »

Voilà comment Shane Doan, le directeur général de l’Équipe canadienne de hockey sur glace hommes a présenté la sélection retenue pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Malgré l’absence des joueurs sous contrat en NHL, l’équipe à la feuille d’érable vise la médaille d’or grâce à la profondeur de son réservoir.

Ancien champion olympique, premier choix de la draft ou star de la KHL : avant l’entrée en lice du Canada dans le tournoi olympique de hockey sur glace hommes face à l'Allemagne, découvrez cinq hockeyeurs canadiens très attendus à Pékin.

Corban Knight (attaquant)

Corban Knight sera un des leaders offensifs du Canada à Pékin. Il a déjà inscrit 48 points en 47 matchs de Kontinental Hockey League cette saison. Le joueur de l’Avangard d’Omsk est le troisième meilleur pointeur de ce prestigieux championnat, et même le premier non-Européen.

Cette place dans la hiérarchie des attaquants de KHL prouve à quel point il s’éclate depuis qu’il a mis le cap sur le Vieux-Continent. L’an passé, il avait permis à son équipe de gagner le premier titre de son histoire. Le Canadien avait marqué quatre points lors de la finale face au CSKA Moscou avec notamment une performance remarquée dans le match 4 (1 but, 2 aides).

Le natif d’Oliver a dépassé la barre des 40 points lors de ses trois saisons en KHL après avoir dû se contenter de 52 apparitions en NHL entre 2013 et 2019.

Mason McTavish (attaquant)

Mason McTavish est né à Zurich et aurait très bien pu représenter la Suisse aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Il portera finalement le maillot frappé de la feuille d’érable comme son père Dale qui a joué en NHL et passé presque une décennie dans le championnat helvétique. Et c’est une véritable chance pour le Canada.

Le joueur de 19 ans est très prometteur. Il a été sélectionné par les Anaheim Ducks avec le troisième choix lors de la dernière draft NHL et a même pu faire ses débuts dans la ligue nord-américaine avec trois points en neuf matchs.

Actuellement sous contrat avec Hamilton en OHL, le centre s'est fait remarquer lors du Championnat du monde U18 en 2021 avec onze points et une médaille d’or. Le gaucher sera le plus jeune hockeyeur canadien à participer aux JO d’hiver depuis Paul Kariya à Lillehammer 1994.

Owen Power (défenseur)

Owen Power est l’autre grand espoir de cette sélection canadienne. Il est tout simplement le premier choix de la dernière draft NHL. Sélectionné par les Buffalo Sabres, le défenseur est resté en NCAA pour représenter l’Université du Michigan une saison de plus.

Le joueur de 19 ans est peut-être jeune, il a déjà une expérience au sein de la sélection canadienne. Il faisait partie de l’équipe qui a gagné la médaille d’or au dernier Championnat du monde.

Le gaucher est un joueur très polyvalent qui se distingue autant en défense qu’en attaque. Avec 26 points en 24 matchs, il est actuellement le défenseur le plus prolifique de NCAA.

S’il profite de son voyage à Pékin pour démontrer sa capacité à briller au plus haut niveau, le natif de Mississauga pourrait faire ses débuts en NHL avant la fin de saison.

Mat Robinson (défenseur)

Mat Robinson est un des quatre joueurs canadiens sélectionnés pour les JO d’hiver de Beijing 2022 qui a déjà une expérience olympique. À PyeongChang 2018, il faisait partie de l’équipe qui a décroché la médaille de bronze. Le défenseur avait contribué au bon parcours de son équipe avec un but en demi-finale et une aide dans le match pour la médaille de bronze.

À l’époque, il jouait au CSKA Moscou en KHL. Depuis, le natif de Calgary a remporté le trophée Gargarin avec le club moscovite et a rejoint le SKA Saint-Pétersbourg en début de saison.

Il s’est très bien adapté à son cinquième club différent en neuf saisons de KHL. Le joueur de 35 ans est un titulaire indiscutable dans les rangs du leader de la conférence ouest avec presque 25 minutes par match au sein de la deuxième défenseur du championnat.

Eric Staal (attaquant)

Eric Staal est certainement la plus grande star de la sélection canadienne pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Il possède en tout cas le plus grand palmarès. Le natif de Thunder Bay a joué plus de 1 300 matchs en NHL et a été sélectionné à six reprises pour le match des étoiles.

Victorieux de la Coupe Stanley en 2006 avec les Carolina Hurricanes, il fait partie du prestigieux club Triple Or. Le joueur de 37 ans a aussi été champion du monde en 2007 et champion olympique à Vancouver 2010.

Lors de sa première apparition aux JO d’hiver, l’attaquant a inscrit six points pour gagner un titre qui lui a ouvert les portes du temple de la renommée olympique canadien.

Il y a moins d’un an, il évoluait encore en NHL et participait même à la finale de la Coupe Stanley avec Montréal. Agent libre depuis la défaite face au Tampa Bay Lightning, il n’a trouvé un nouveau club que récemment avec une mise à l’essai du côté d’Iowa en AHL.