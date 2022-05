Joel Embiid avec un maillot bleu devant un public acquis à sa cause. C’est le quotidien du pivot des Philadelphia Sixers pendant la saison NBA et cela pourrait aussi lui arriver en participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France.

RMC Sport a dévoilé en début de semaine que le meilleur marqueur de la saison régulière de NBA avait entamé les démarches pour obtenir la nationalité française et prétendre à la sélection tricolore. Une information confirmée par Boris Diaw, manager général de l'équipe de France.

Cette annonce a beaucoup fait parler même si cette éventualité avait déjà été évoquée par le passé. Et pour cause : le pivot de 28 ans est l'un des meilleurs basketteurs de la planète.

Parcours, relation avec l’équipe de France, performances historiques : découvrez cinq choses à savoir sur Joel Embiid.

Il a débuté le basket sur le tard

Joel Embiid n’avait jamais essayé le basket avant ses 15 ans. Fils d'un officier militaire qui pratiquait le handball, le natif de Yaoundé s’imaginait plutôt faire carrière en volley-ball et aimait jouer au football. Mais c’était avant de découvrir la NBA à la télévision lors des finales 2009.

Il a alors commencé à manier la grande balle orange. Quelques mois plus tard, le néophyte était repéré grâce à sa taille pour participer à un stage organisé par le joueur NBA Luc Mbah a Moute au Cameroun.

Joel Embiid imaginait ne pas être au niveau, manquant même le premier jour, préférant jouer aux jeux vidéo avec son frère. Quand son père l’a appris, il l’a envoyé de force au stage le lendemain. Et c’est là que tout a commencé.

Le Camerounais a réussi à marquer les esprits et été retenu pour un camp Basketball Without Borders organisé par la NBA en Afrique du Sud. Quelques mois plus tard, il partait aux États-Unis pour jouer au basketball au Lycée Montverde.

Un projet sur le long terme

Joel Embiid a rapidement accédé à la NBA mais il a ensuite dû s'armer de patience. Il s’est présenté à la Draft NBA dès 2014, après seulement une saison universitaire à Kansas. Le Camerounais avait été impressionnant pour ses débuts en NCAA, mais les Philadelphia Sixers ont pris un véritable pari en le sélectionnant avec le troisième choix.

L'intérieur venait d'enchaîner une fracture de fatigue au dos et une opération au pied droit pour soigner une fracture de l’os naviculaire.

Il était rapidement acquis que l’intérieur allait débuter sa carrière professionnelle par une saison blanche. Une deuxième a suivi quand la cicatrisation n’avait pas eu lieu comme espéré et qu’un nouveau passage sur la table d’opération avait été nécessaire.

Qu’importe, la franchise basée en Pennsylvanie était engagée dans un processus de reconstruction symbolisée par son jeune pivot. C’est cette vision sur le long terme qui permet désormais aux Sixers d’être un prétendant au titre NBA et à celui qui est surnommé « The Process » d'avoir un rendement digne d'un MVP.

Une récompense individuelle pour l’histoire

Joel Embiid a finalement fait ses premiers pas en NBA lors de la saison 2016-2017 avec 20,2 points de moyenne lors de ses 31 premiers matchs. Cet apport est venu récompenser la patience et le pari pris par les Sixers. Et le plus beau restait à venir...

Le Camerounais a obtenu sa première sélection au All-Star Game dès l’année suivante. Et il a toujours été retenu pour le match des étoiles depuis. L’intérieur a continué ses progrès dans la Grande Ligue jusqu’à une saison 2021-2022 aux airs de chef d’œuvre.

Il a compilé 30,6 points, 11,7 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,5 contre de moyenne par match. Son rendement offensif, avec notamment une sortie à 50 points contre Orlando, lui a permis d’être le meilleur scoreur de la saison régulière.

C’était la première fois depuis la saison 1999-2000 et Shaquille O’Neal qu’un pivot décrochait ce titre. En dépassant les 30 points de moyenne, Joel Embiid a même réalisé un exploit inédit depuis quarante ans. Aucun pivot n’avait autant marqué depuis Moses Malone et ses 31,1 points par match durant la saison 1981-1982.

Un personnage incontournable de la NBA

Joel Embiid s’est imposé comme un des acteurs majeurs de la NBA. Il est le franchise player des Sixers, une équipe qui a progressé dans son sillage jusqu’à prétendre aux premières places de la Conférence Est.

Ce statut de leader lui permet d’être particulièrement apprécié par les habitants de Philadelphie. Ils ont pris fait et cause pour lui dans la course au titre de MVP et pas seulement cette saison.

Alors que l’équipe était en reconstruction et qu'il en est l'élément principal, la devise de la franchise basée en Pennsylvanie était « Trust the Process ». Le natif de Yaoundé est parvenu à fédérer derrière ce slogan et cette ambition.

Le Camerounais a été un véritable exemple de persévérance en travaillant dur pour revenir de ses blessures.

Il a même été aperçu en train de courir en pleine nuit dans les rues de Philadelphie quand il revenait d'une blessure au genou avant le début de sa saison sophomore.

Joel Embiid est un bourreau de travail, mais il a aussi fait souffler un vent de fraîcheur sur la NBA. Le pivot s’est notamment distingué sur les réseaux sociaux avec son humour lorsqu’il avait été contraint de reporter ses débuts avec les Sixers.

Des discussions avec l’équipe de France depuis ses débuts en NBA

Joel Embiid a entamé les démarches pour obtenir la nationalité française et pourrait se rendre dans l’Hexagone pour les finaliser au mois de juin d’après RMC Sport. Ce projet est loin d’être nouveau pour le natif de Yaoundé. Il avait publiquement évoqué cette option dès 2018.

« Je ne viens pas de France, mais ce serait une belle opportunité. J’y ai de la famille. Pour l’instant, je n’ai pas eu d’offres, du Cameroun, de la France ou d’ailleurs, mais on ne sait jamais », avait avoué le pivot en conférence de presse lors d’un match NBA délocalisé à Londres.

Les contacts entre la FFBB et le natif de Yaoundé étaient même été antérieurs à cette déclaration à en croire des propos de Nicolas Batum dans L’Équipe du jour.

« En 2014, on évoque le sujet alors que Joel vient d'être drafté. Il me dit qu'ils en ont parlé avec Boris », a expliqué le capitaine des Bleus médaillés d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 l’été dernier.

Il a d’ailleurs évoqué la potentielle intégration du meilleur scoreur de la saison régulière de NBA.

« Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert... [...] Côté basket, il y a zéro question à se poser. Mais cette hypothèse, ajouter un joueur niveau MVP, c'est à discuter. Avec le groupe, le coach. Il faut que le groupe soit OK. »