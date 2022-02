L'or pour la dernière course de Charles Hamelin - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 16 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, la belle histoire de Charles Hamelin qui décroche une nouvelle médaille d'or pour la dernière course de sa carrière.

Le Canada s'est offert un relais un or.

Charles Hamelin, Pascal Dion, Steven Dubois et Jordan Pierre-Gilles ont été impeccables de maîtrise tactique pour remporter la finale du relais 5 000 m hommes à Beijing 2022. Après avoir pris commandes de la course, les short-trackeurs canadiens ont accéléré et n'ont plus été repris par leurs adversaires.

L'histoire est belle... et peut-être encore plus belle pour Charles Hamelin. Porte-drapeau de la délégation canadienne avec Marie-Philip Poulin, le patineur de vitesse de 37 ans a annoncé qu'il raccrochait les patins en compétition après ces Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Pour sa dernière épreuve, il a donc tout simplement remporté une sixième médaille olympique, une quatrième en or. Il a en effet été champion olympique en 500 m et en relais 5 000 m à Vancouver 2010, puis en 1500 m à Sotchi 2014.

Victime d’une commotion cérébrale en août 2021, durant le deuxième jour des Championnats canadiens de patinage de vitesse sur piste courte, Charles Hamelin aurait pu ne pas être du voyage à Beijing 2022. Mais son expérience a primé et la réussite est bien au rendez-vous.

« Je pense simplement que si vous mettez tout votre cœur à l’ouvrage, tout devient possible, a commenté le Québécois. C’est un rêve de terminer sur la plus haute marche du podium avec ces trois gars. Nous sommes restés calmes et patient et nous avons monté au monde que nous étions les meilleurs. »

« Je n’arrive pas à croire que c’est ma dernière course. Il va me falloir digérer tout ça et y repenser demain, avec les idées claires. Là tout de suite, c’est juste un rêve. Remporter six médailles olympiques... c’est irréel. »

