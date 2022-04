Charles Coste, une Légion d’honneur tant attendue

Charles Coste, 98 ans, est un cycliste qui, aux Jeux de Londres de 1948, a remporté la médaille d’or en poursuite par équipe avec ses compères Pierre Adam, Serge Blusson et Fernand Decanali. Mais c’est en janvier dernier que Coste a appris qu’il serait décoré de la Légion d’honneur, 74 ans après sa médaille d’or. « Depuis 1952, tous les champions olympiques français reçoivent automatiquement la Légion d’honneur et moi, il semble que j’ai été champion olympique trop tôt », confiait-il en janvier dans les médias français.

1948, année faste

« A travers moi, mes amis de l’équipe de France de poursuite sont également à l’honneur. Ils sont partis avant moi. Mais je sais pourquoi je voulais rester en vie. J’attendais ce signe », ajoutait le natif d’Ollioules dans le Var. Olympien français le plus âgé, il est né l’année même des premiers Jeux Olympiques parisiens, en 1924.

Mille-neuf-cent-quarante-huit a été l’année faste de sa carrière, puisqu’il avait également terminé troisième des Championnats du monde de poursuite amateurs à Amsterdam. « J'ai été sélectionné en équipe de France après mes titres de champion de France de poursuite en 1946 et 1947 », se rappelait-il pour Le Parisien il y a quelques années. « J'aurais pu passer pro, mais c'était trop tôt. Mon but, c'était de disputer les JO. (…) Quand on a sorti les Anglais en demi-finale, ils ne s'y attendaient pas. Et en finale, on a battu les Italiens. Je me souviens encore de ce tour de piste que j'avais couru à fond et qui avait fait éclater leur équipe ».

Fausto Coppi battu

Champion de France de poursuite amateurs en 1947, Coste a également participé à deux Tours de France (1952 et 1957) et quatre Giro d’Italia (1953, 1956, 1957, 1958). Mais ses faits d’armes les plus marquants sont sans nul doute sa victoire dans le Grand Prix des Nations 1949 et sa quatrième place lors de Paris - Roubaix 1950, remporté par l’immense Fausto Coppi.

« Au Grand Prix des Nations, j'ai pris le meilleur sur Fausto Coppi, qui avait pourtant gagné deux fois cette épreuve. Eh oui, j'ai été plus fort que Coppi sur une journée ! L'année suivante, il m'a battu à Paris-Roubaix. Il était sympa, ce gars, je m'entendais bien avec lui », détaillait-il encore amusé dans les colonnes du Parisien.

Charles Coste and Tony Estanguet 1 Photo de Paris 2024

Un beau symbole

Comme de coutume pour la Légion d’honneur, le récipiendaire choisit la personne pour lui remettre la plus prestigieuse des récompenses françaises. Un peu pris au dépourvu, M. Coste a pourtant tout de suite pensé à Tony Estanguet.

« Je garde un souvenir inoubliable des Jeux Olympiques, je me dis que c'était presque hier. Ça fait plus de 70 ans mais on ne peut pas oublier les Jeux. Je n'y pense pas tous les jours mais tout est gravé dans ma mémoire. Je suis très fier d'avoir fait briller le drapeau tricolore et d'avoir réalisé mon rêve de gagner la médaille d'or », a déclaré Coste lors de la cérémonie.

Un Tony Estanguet qui, lors de la cérémonie, rendait hommage à l’athlète et à l’homme: « J’aurais aimé que Charles Coste puisse recevoir ces honneurs beaucoup plus tôt mais c’est une immense fierté et une immense émotion pour les équipes de Paris 2024 et les représentants du sport français de pouvoir accueillir et honorer le doyen du sport tricolore et lui remettre cette Légion d’honneur. Charles Coste incarne le sport français et son amour de l’Olympisme, et nous serions ravis qu’il soit invité d’honneur des Jeux de Paris 2024, cent ans après sa naissance ! »

Un souhait que partage l'ancien cycliste, ce qui constituerait sans doute le plus beau des cadeaux pour son centenaire. « Je vois les Jeux de 2024 arriver, et j’espère avoir l’immense plaisir d’être là et de suivre ces Jeux. Cent ans après ma naissance ! ».