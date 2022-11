Championnats du monde de taekwondo : Cyrian Ravet, un talent précoce qui veut durer

« Gagner, c’est l’objectif numéro 1. J'ai envie de chercher le titre, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. »

Pour sa découverte des Championnats du monde de taekwondo, Cyrian Ravet a des objectifs élevés. Le Français vise la plus haute marche du podium chez les -58 kg.

Si le taekwondoïste de 20 ans arrive à ses fins, il peut marquer l’histoire du taekwondo masculin français : jamais un Tricolore n’a été champion du monde en -58 kg. Avant lui, les seuls Bleus qui ont décroché la couronne planétaire sont Mikaël Meloul (en 1993) et Mamédy Doucara (en 2001).

Au regard de son impressionnante saison et de sa cinquième position au classement mondial, Cyrian Ravet peut légitimement espérer les rejoindre au panthéon du taekwondo français.

Il a gagné son troisième titre européen au printemps et remporté le Grand Prix de Paris en août. Cette année, le natif de Lyon a battu trois des quatre médaillés des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021 : le champion olympique Vito Dell'aquila lors du rendez-vous européen, le finaliste Mohamed Khalil Jendoubi et Jang Jun sur la route de son succès à domicile.

Ce tableau de chasse prouve à quel point Cyrian Ravet est un redoutable combattant. Il est attendu pour ses premiers Championnats du monde, et il le sait.

« Je pense faire partie des quatre ou cinq athlètes dans ma catégorie qui peuvent viser le titre. Je pense que je suis attendu, mais je le vis bien, ça me donne confiance. Ça m'incite à toujours élever mon niveau pour m'adapter à ce qui se passe et continuer à avancer. »

Cyrian Ravet, aux Championnats du monde de taekwondo avec Paris 2024 dans le viseur

Toutes catégories masculines confondues, Cyrian Ravet est le plus jeune taekwondoïste classé dans le top 5 mondial. Ce statut lui rappelle qu’il a encore beaucoup de choses à prouver et pour y arriver, il veut toujours « apprendre et chercher la perfection ».

Déterminé à accomplir de grandes choses dans son sport dès ses débuts à 8 ans, son prochain objectif majeur est clairement identifié : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

À domicile, il pourrait devenir le premier champion olympique français de taekwondo.

Dans cette quête, un résultat aux Championnats du monde ce 20 novembre à Guadalajara au Mexique pourrait placer le taekwondoïste d’Asnières dans une position idéale : en gagnant des points importants pour le classement mondial, mais aussi pour affirmer son statut.

« Le titre mondial, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est l'objectif maintenant puis ça sera les Jeux Olympiques. On essaye vraiment de tout faire pour avoir cette médaille d’or. Sur la route des Jeux Olympiques, ces Championnats du monde pourraient confirmer ma place. »

Cyrian Ravet peut avoir l’air discret, mais il assume des objectifs très élevés. Le Français ne veut pas seulement être la sensation d’une saison. Dans cette catégorie réputée pour être incertaine, où cinq champions du monde différents ont été sacrés lors des cinq dernières éditions, le natif de Lyon veut briser la dynamique en course.

« Mon vrai objectif est de durer dans le temps. Je veux gagner sur le long terme parce que les gens n'y arrivent pas en général. »

Cyrian Ravet se sert des jeux vidéos pour progresser en taekwondo

Malgré son jeune âge, il a déjà la maturité nécessaire pour comprendre ce dont il a besoin pour remplir cet objectif. Il veut prendre soin de son corps, s'entraîner avec sérieux, mais aussi être professionnel en-dehors du tapis.

C'est également hors du domaine sportif qu'il affine ses compétences en taekwondo : dans les jeux vidéos, qu'il pratique en compétition pour certains.

« Ça me permet de rester concentré sur ce que je fais, de ne pas m'éparpiller. Les jeux vidéos m’aident aussi à travailler mes temps de réaction. »

Cette compétence lui permet d'optimiser son style particulier : sur le tapis, ils assume son air parfois « endormi » avant de déclencher des coups qui font la différence.

« Pour l’instant, ça me parait être plus un atout qu’un défaut », explique celui qui a déjà battu l’intégralité du top 6 mondial des -58 kg.

Il a pu se révéler notamment grâce à cette manière de combattre. Il va désormais tenter de confirmer les Championnats du monde cette semaine.