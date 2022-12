Championnats du monde de natation en petit bassin de Melbourne : Présentation, athlètes à suivre et comment regarder

Nageurs à suivre aux Championnats du monde de natation en petit bassin

La France va se présenter aux Championnats du monde de natation en petit bassin avec plusieurs athlètes médaillés au niveau planétaire cette année.

Maxime Grousset qui avait pris le bronze sur 50 m nage libre et l'argent sur 100 m nage libre, Analia Pigrée qui a décroché le bronze sur 50 m dos et Mélanie Hénique en argent sur 50 m papillon sont attendus à Melbourne après avoir brillé à Budapest. Léon Marchand, double champion du monde en Hongrie sur 200 m et 400 m quatre nages, n'est quant à lui pas du voyage.

La délégation tricolore peut aussi compter sur Florent Manaudou, vice-champion olympique en titre du 50 m nage libre. Il va participer au 50 m papillon alors qu'il est toujours le détenteur du record du monde de 50 m dos en petit bassin avec un chrono de 22,22 s. Yohann Ndoye Brouard, champion d'Europe du 200 m dos cet été, est aussi là.

Le Melbourne Sports and Aquatic Centre va aussi accueillir certains champions olympiques en titre comme Margaret MacNeil, Tom Dean, Ohashi Yui ou Adam Peaty.

Kaylee Mckeown, Emma McKeon ou Kyle Chalmers vont être les leaders d'une équipe australienne ambitieuse à domicile.

L'an passé, Siobhan Bernadette Haughey et Li Bingjie s'étaient partagé les quatre titres individuels décernés en nage libre. Elles sont très attendues. Nic Fink (50 m brasse et 200 m brasse) ou Seto Daiya (200 m quatre nages et 400 m quatre nages) étaient ausi montés sur plusieurs podiums individuels et vont tenter de remettre ça.