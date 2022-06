Championnats du monde de natation : Léon Marchand en argent sur 200 m papillon derrière Kristof Milak

Le nageur français Léon Marchand a reporté sa deuxième médaille lors des Championnats du monde de natation, après l'or sur 400 m quatre nages.

Avec un chrono de 1 min 53 s 37, il a remporté la médaille d’argent lors du 200 m papillon, avec un nouveau record de France à la clé. La veille, il avait effacé le record de Franck Esposito, vieux de 20 ans.

Il a terminé derrière l’intouchable Hongrois Kristof Milak, champion olympique à Tokyo 2020, qui a battu son propre record du monde en 1 min 50 s 34.

Le Japonais Honda Tomoru complète le podium en 1 min 53 s 61.

Ce matin, il s'était qualifié pour les demi-finales du 200 m quatre nages, avant de se qualifier pour les finales juste après avoir récupéré sa médaille d'argent du 200 m papillon, avec le premier chrono des demies (1 min 55 s 75).

« C'est énorme », a réagi Léon Marchand. « Franck, c’est un dieu pour moi. Il nageait à l’époque de mon père [Xavier Marchand]. Il a inspiré beaucoup de papilloneurs. Je bas son record et je gagne une médaille en 200 m papillon, c’est plutôt cool. »

Léon Marchand sait désormais qu'il peut être compétitif au niveau mondial tout en disputant plusieurs épreuves le même jour.

« J’étais très excité pour cette soirée car je savais que je pouvais enchaîner deux courses à haut niveau. Ça s’est super bien passé. On avait notre plan en tête donc c’était plus facile pour moi de rester concentré. Ça fait plus d’émotions dans la même après-midi. Si je pouvais en faire 6, j’en ferais 6 ! »

LIRE AUSSI - Léon Marchand sur le record du monde de Michael Phelps en 400 m quatre nages : « Je pense que ça pourra se faire la prochaine fois »

Grousset, deuxième temps des demies sur 100 m nage libre

Un peu plus tôt dans la soirée, Charlotte Bonnet a terminé 6e de la finale du 200 m nage libre. La nageuse de 27 ans, qui s’entraîne désormais avec Philippe Lucas, a enregistré un chrono de 1 min 57 s 24. La nageuse de République populaire de Chine Junxuan Yang a remporté le titre, devant l’Australienne Mollie O’Callaghan. Une autre Chinoise complète le podium, Muhan Tang.

Médaillée de bronze à Londres 2012 avec le relais 4 x 200 m nage libre femmes, elle vise désormais les Jeux de Paris 2024.

Sur 100 m nage libre, le Français Maxime Grousset a remporté sa demi-finale avec un chrono de 47,54 s. L’Américain septuple champion olympique Caeleb Dressel a finalement déclaré forfait avant la course pour raisons médicales. Il a enregistré le deuxième chrono des demies, juste derrière le jeune Roumain David Popovici, qui a établi le record du monde junior : 47,13 s.

En 50 m dos, la jeune Française de 20 ans Analia Pigrée s'est qualifiée pour les finales en réalisant le deuxième temps, 27,29 s, et le nouveau record de France.