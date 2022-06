Championnats du monde de natation : Hénique médaillée onze ans plus tard, un deuxième podium pour Grousset

Mélanie Hénique et Maxime Grousset n'ont pas abordé ce vendredi 24 juin de la même manière aux Championnats du monde de natation, mais ils ont tous les deux terminé avec une médaille autour du cou.

Mélanie Hénique s'était qualifiée pour la finale du 50 m papillon avec le troisième temps des demi-finales à seulement 28 centièmes de Sarah Sjöstrom. Si l'écart avec la Suédoise s'est accentué quand la médaille était en jeu, la Française a gagné une place dans la hiérarchie pour devenir vice-championne du monde. Elle a réalisé un temps de 25 s 31, à 36 centièmes de "Madame Butterfly" dans une finale où sa compatriote Marie Wattel a terminé septième.

La nageuse de 29 ans est allée chercher la médaille d'argent grâce à un excellent départ. Elle a eu le meilleur temps de réaction, mais ça n'a pas été suffisant pour toucher le plot avant la nageuse qui gagne là sa vingtième médaille mondiale.

Pour la native d'Amiens, c'est un deuxième podium aux Championnats du monde. La première fois qu'elle avait eu cet honneur, c'était à Shanghaï en 2011 quand elle avait terminé à la troisième place sur cette même distance.

« Ça fait 13 ans que je suis en équipe de France et j'apprends toujours. C'est fou. Ce n'est jamais les mêmes sensations ni le même feeling avant les courses et c'est ça qui me rend forte je pense », a-t-elle réagi en revenant sur le travail mis en place depuis sa non-qualification aux Championnats d’Europe 2019.

À LIRE AUSSI : Tous les résultats de ce vendredi 24 juin aux Championnats du monde de natation

Maxime Grousset, du barrage au podium

Maxime Grousset n'a pas eu besoin d'attendre autant de temps entre ses deux premières médailles individuelles aux Championnats du monde de natation. Deux jours après l'argent sur 100 m nage libre, il a décroché la médaille de bronze sur 50 m nage libre. Le Néo-Calédonien s'était pourtant qualifié de justesse pour la finale.

Il a intégré le top 8 mondial de la distance après un barrage remporté pour trois centièmes face à Bruno Fratus. Cette qualification in-extremis ne l'a pas empêché de monter sur un deuxième podium depuis le début de son séjour hongrois.

À la ligne d'eau numéro 8, le nageur de 23 ans a très bien conclu pour améliorer son record personnel et prendre la troisième place. Il a réalisé un temps de 21 s 57, à 25 centièmes de Benjamin Proud et à 16 centièmes de Michael Andrew. Maxime Grousset a prouvé qu'il était un homme des grands rendez-vous en améliorant son meilleur temps personnel pour la deuxième fois en deux courses, celles qui comptaient le plus.