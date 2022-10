Championnats du monde d’iQFoil 2022 à Brest : Programme, format et athlètes à suivre

C’est en France que les deuxièmes Championnats du monde d’iQFoil de l’histoire vont avoir lieu, à Brest du 15 au 22 octobre.

Un rendez-vous important à deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’iQFoil est la nouvelle série olympique de planche à voile qui fera ses débuts aux JO dans deux ans à la place de la RS:X.

Cette compétition organisée dans le Finistère a donc des airs de répétition générale avec environ 250 véliplanchistes. Parmi eux, on retrouve notamment les Français Hélène Noesmoen et Nicolas Goyard. Ils ont été les premiers champions du monde de la discipline l’an passé en Suisse et remettent leur titre en jeu à Brest.

Présentation, programme, format, athlètes à suivre : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les Championnats du monde d’iQFoil 2022.

Les athlètes à suivre aux Championnats du monde d’iQFoil 2022

La délégation française est très attendue aux Championnats du monde d’iQFoil 2022. Et pas uniquement parce qu’elle évolue à domicile sur le plan d’eau de Brest, l'un des centres nationaux d’entraînement.

Le collectif tricolore est emmené par Hélène Noesmoen et Nicolas Goyard. Ils tout simplement sont champions du monde et champions d’Europe en titre. À moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, ils vont tenter de confirmer leur domination sur la discipline.

Parmi leurs principaux rivaux, on retrouve d’autres Français à commencer par Delphine Cousin et Thomas Goyard. Le frère de Nicolas avait décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en RS:X.

Les Championnats du monde d’iQFoil 2022 devraient permettre d’avoir un aperçu du niveau des véliplanchistes chinois, qui ne sont pas sortis en compétition internationale depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Chez les femmes, la Britannique Emma Wilson et la Polonaise Maja Dziarnowska sont montées sur le podium européen cette année. Elles vont tenter de détrôner Hélène Noesmoen.

Marta Maggetti (ITA), Pilar Lamadrid (ESP), Mariana Aguilar (BRA) et Alisa Engelmann (GER) ont remporté des étapes des Jeux internationaux d’iQFoil cette année et vont essayer de confirmer aux Championnats du monde.

Chez les hommes, Andy Brown (GBR) s'est imposé au Trofeo Princesa Sofia en début de saison et pourrait être un adversaire sérieux pour les Français. C'est aussi le cas de Nicolo Renna (ITA) et Luc Van Opzeeland (NED), médaillés européens. Mateus Isaac (BRA), Taehoon Lee (KOR) ou Daniele Benedetti (ITA) ont gagné des épreuves internationales cette année et sont à surveiller.

Le format des Championnats du monde d’iQFoil 2022

La compétition débute avec des courses de qualification. Il y en a dix qui sont prévues sur quatre jours. À l'issue de chaque course, des points sont attribués selon un ordre croissant : un pour le vainqueur, trois pour le deuxième, cinq pour le troisième, sept pour le quatrième, neuf pour le cinquième.... Parmi les dix courses, une course marathon est aussi prévue avec un barème équivalent à celui de deux courses.

À l'issue des courses de qualification, un classement est établi. Le top 10 est qualifié pour les courses finales.

Les véliplanchistes classés de la quatrième à la dixième place participent au quart de finale. Cette course permet d'établir le classement de la sixième à la dixième place. Les deux premiers de cette course accèdent à la demi-finale où ils retrouvent le deuxième et le troisième du classement général des qualifications.

Les deux premiers de cette course sont qualifiés pour la finale, une course à trois avec le premier des qualifications. C’est lors de cette ultime course que se décide le podium.

Le programme des Championnats du monde d’iQFoil 2022

16 octobre

Cérémonie d’ouverture

17 au 21 octobre

Courses de qualification

22 octobre

Courses finales

La sélection française pour les Championnats du monde d’iQFoil 2022

Femmes

Hélène Noesmoen

Lucie Belbeoch

Lola Sorin

Manon Pianazza

Marion Couturier

Delphine Cousin Questel

Hommes