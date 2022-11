Championnats du monde de cyclisme urbain 2022 : présentation, programme et athlètes à suivre en BMX freestyle

Les plus grands spécialistes de BMX Freestyle au monde ont rendez-vous à Abu Dhabi du 9 au 13 novembre. Ils vont s'y disputer le titre mondial pour se rapprocher un peu plus des Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les enjeux, le programme et les athlètes à suivre dans cette compétition.