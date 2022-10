Championnats du monde de breaking : Carlota dans le top 8, top 16 pour Sarah Bee, Kimie, Dany Dann et Khalil

Les Championnats du monde de breaking WDSF avaient lieu les 21 et 22 octobre à Séoul, en République de Corée.

Comme l’année dernière, les Japonais ont dominé la compétition, avec notamment une victoire de B-Girl Ami chez les femmes, qui retrouve l’or après son titre en 2019. Elle s’est imposée en finale contre B-Girl 671, de République de Chine, après avoir perdu le premier round (2-7, 5-4, 8-1).

Deux de ses compatriotes se battaient pour la médaille de bronze, et c’est Ayumi, 39 ans, championne en titre et légende de la discipline, qui est repartie avec la médaille, moins de deux ans avant le début du breaking aux Jeux Olympiques, à Paris 2024.

Chez les hommes, le Canadien B-Boy Phil Wizard a dominé la finale contre le Japonais B-Boy Shigekix (1-8, 6-3, 9-0), médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. Il a décroché l’or un an après la médaille d’argent obtenue au Théâtre du Châtelet à Paris.

La médaille de bronze a été décrochée par l’Américain B-Boy Victor, champion du monde en 2021, victorieux de son battle contre l’Ukrainien Kuzya.

Cinq Français figuraient dans le top 16.

Progression pour Señorita Carlota

Un an après son top 10 mondial, B-Girl Señorita Carlota a amélioré son résultat à Séoul en se qualifiant pour les quarts de finale. Elle n’a cependant pas pu aller plus loin, s’inclinant contre la future championne du monde japonaise B-Girl Ami, qui a remporté son duel grâce notamment à ses mouvement plus techniques et de meilleures transitions.

Une belle performance néanmoins pour la Française de 23 ans.

Ses compatriotes Sarah Bee et Kimie ont quant à elles accédé au top 16. Réparties dans quatre groupes de quatre, les deux meilleures décrochaient leur billet pour les quarts, mais Sarah Bee n’a remporté aucun round lors de ses trois battles, contre Ayumi, Anti (ITA) et Freshbela (KOR).

De son côté, Kimie, qui avait obtenu le meilleure score des 32e de finales, a gagné son duel contre B-Girl Nadia (ISR), mais s’est inclinée devant les deux Japonaises Ayane et Ami.

À 16 ans, Kimie disputait les Mondiaux accompagnée de son frère B-Boy Marlone, éliminé lors des 16e de finales.

« C’est une opportunité incroyable de faire ces Championnats avec mon frère », a-t-elle déclaré au micro d’Olympics.com. « C’est le première fois pour moi et c’était super. Ce serait incroyable que l’on puisse être tous les deux à Paris. »

Dany Dann et Khalil s’arrêtent au même stade

Chez les hommes, B-Boy Dany Dann et Khalil ont tous les deux atteint le top 16, mais n’ont pas réussi à se qualifier en quarts. Champion de France 2022 et top 8 l’année dernière, le Guyanais a remporté son duel contre l’Espagnol Xak, mais n’a pas séduit les juges contre l’Ukrainien Kuzya et l’Américain Jeffro.

« C’était compétition très dure », a réagit Dany Dann après la compétition. « C’était sur deux jours et ça n’arrêtait pas. Pour nous les Européens, le décalage horaire était compliqué. Le niveau était très élevé. »

De son côté, Khalil figurait dans le groupe de l’Américain Gravity, l’Ukrainien Lussy Sky et le Sud-coréen Zooty Zoot, mais il s’est incliné lors de ses trois oppositions. Le champion de France 2021 et finaliste en 2022, comme tous ses partenaires, a désormais les yeux fixés sur les Championnats d’Europe, prévus les 5 et 6 novembre à Manchester, au Royaume-Uni.

Résultats des Championnats du monde de breaking 2022

Femmes

B-Girl Ami (JPN) B-Girl 671 (CHN) B-Girl Ayumi (JPN)

Hommes