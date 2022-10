Championnats du monde de breaking 2022 : sept Français en 16e de finales dont Carlota, Sarah Bee et Dany Dann

La première journée des Championnats du monde WDSF de breaking s’est déroulée ce vendredi 21 octobre, et la majorité des représentants français sont toujours en lice.

Côté femmes, trois des quatre B-Girls tenteront de remporter le titre de championne du monde samedi : Kimie, Señorita Carlota et Sarah Bee.

La première, âgée de seulement 16 ans, a obtenu la meilleure note des 32e de finales, et sera opposée à la Canadienne B-Girl Sashafox, de 16 ans son aînée.

B-Girl Señorita Carlota a quant à elle obtenu le 27e meilleur score. La championne de France 2021 dispute ses deuxièmes Mondiaux, après avoir terminé dans le top 10 en la saison passée.

« Je me fixe le podium comme objectif », déclarait-elle dans une interview avec Olympics.com. La nouvelle pensionnaire de l’INSEP jouera sa place en huitièmes contre l’Allemande B-Girl Jilou, troisième en 2021. L’un des battles les plus attendus de la compétition, à suivre en direct sur Olympic Channel via Olympics.com dès 7h45.

La championne de France 2022 B-Girl Sarah Bee est la troisième Française qualifiée, avec le 29e score. À 33 ans, elle dispute ses premiers Mondiaux, 23 ans après ses débuts. Elle sera opposée à la Portugaise B-Girl Vanessa.

B-Girls : Programme des 16e de finales (Top 32) des Championnats du monde de breaking (22 octobre)

B-Girls - Top 32 B-Girl 1 B-Girl 2 Sashafox Kimie (Kimie Alvarez) Ami Nicka Eru Sunny Tiff Riko India Ayane 671 Yell Anti Paulina AT Freshbella Ayumi Ram Nadia Royal Señorita Carlota Jilou Jia Li Kim (Viktoriia Lee) Vanessa Sarah Bee Fairytail Raw Law Jazzy Jes Camine Stitch Swami

B-Boys : Dany Dann, Lagaet, Khalil, Marlone et Cri6 qualifiés

Chez les hommes, B-Boy Dany Dann a lui aussi obtenu le meilleur score des 32e de finales. Titré aux Championnats de France cette année, il sera opposé à l’Américain B-Boy Morris, qui a terminé dans le top 16 l’année dernière. Dany Civil, de son vrai nom, avait quant à lui terminé dans le top 8.

Grand ami de Dany Dann, B-Boy Lagaet est lui aussi qualifié. Les deux Français étaient en finale de l’Outbreak Europe en août dernier, et Lagaet s’était imposé. Il avait dédié cette victoire à leur ami commun Tonio, tragiquement décédé en 2020. En 16e, Lagaet sera opposé à l’Espagnol B-Boy Xak.

Le frère de Kimie sera aussi présent samedi : B-Boy Marlone. Il tentera d’accéder aux huitièmes lors d’un battle contre le Norvégien B-Boy Daniel.

Enfin, B-Boy Khalil défendra ses chances contre le Kazakh B-Boy Kalmius. Battu en finale des Championnats de France 2022 par Dany Dann alors qu’il était en lice pour un deuxième titre consécutif, il participe à ses premiers Mondiaux cette année à Séoul.

De son côté, le Marocain B-Boy Cri6 a lui aussi réussi à se hisser en 16e, comme en 2019. Il sera opposé à l’Américain B-Boy Jeffro.

B-Boys : Programme des 16e de finales (Top 32) des Championnats du monde de breaking (22 octobre)

B-Boys - Top 32 B-boy 1 B-boy 2 Dany Dann Morris Shigekix Leony Phil Wizard Wigor Amir Zooty Zoot Issin Lussy Sky RA1On Sunni Kuzya vero Issei Victor Khalil Kalmius Daniel Marlone Jeffro Cri6 Kid Karam Gravity Xak Lagaet X-Rain Leon Kill Lilzoo Lil'Bom Intact

Programme des Championnats du monde de breaking en République de Corée

Les horaires sont indiqués en heure locale. Retranchez 7h pour obtenir l’heure CET.

Samedi 22 octobre

13h15 - 14h55 : Top 32

15h - 15h30 : Cérémonie d’ouverture

15h30 - 18h35 : Top 16

19h05 - 19h50 : Top 8

19h50 - 20h15 : Top 4 - demi-finales

20h15 - 20h45 : Battle pour la médaille de bronze

20h45 - 21h05 : Finale

21h05 - 21h25 : Cérémonie de remise des médailles

