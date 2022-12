Championnats de France de patinage artistique : Kevin Aymoz vise un cinquième titre consécutif

Les deux représentants de la France aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ont été victorieux en Challenger Series et médaillés en Grand Prix cette saison. Kevin Aymoz s’est imposé à la Varsovie Cup et a pris la troisième place au Grand Prix d’Espoo alors qu’Adam Siao Him Fa a inscrit le Lombardia Trophy et le Grand Prix de France à son palmarès.

À Espoo, comme à Lake Placid pour sa reprise en septembre, ses performances sur Still Don't Know My Name et Nate Growing Up de Labrinth et Timothy Lee Mckenzie lui ont permis de devancer Ilia Malinin, l’Américain qui a hérité du statut de prodige avec ses quadruple axel.

« J’ai vraiment apprécié son patinage parce qu’il est très innovant dans tous ses mouvements », a notamment réagi l'Italien Daniel Grassl, 2e dans la capitale polonaise et vainqueur du Grand Prix MK John Wilson Trophy, dans une interview exclusive avec Olympics.com. « Il fait beaucoup de figures inspirées de la gymnastique dans ses programmes. C’est vraiment beau à voir et je suis très content qu’il soit de retour et qu’il décroche une médaille en Grand Prix. Je pense que ça va vraiment le motiver. Je suis heureux qu’il soit de retour de ses blessures. »

Adam Siao Him Fa : « On sait que sur le championnat de France, on va tous les deux donner notre maximum »

L’Isérois a prouvé sa justesse d’exécution en terminant sur trois podiums internationaux malgré l’absence de quadruple rotation dans ces programmes. C’est très prometteur avant les Championnats de France où il va devoir s’employer pour conserver son titre national.

C’est en tout cas ce qu’a expliqué Adam Siao Him Fa dans un entretien avec Olympics.com. Le quadruple vice-champion de France en titre a avoué que la concurrence actuelle est aussi saine que positive pour les deux Tricolores.

« Avec Kevin, on s'entend très bien. On se tire vers le haut. On se motive l'un et l'autre, même si on ne s'entraîne pas ensemble. On sait que sur le championnat de France, on va tous les deux donner notre maximum et c'est motivant. C'est de la compétition saine. »

Face à la montée en puissance d'Adam Siao Him Fa et les blessures qui se sont multipliées ces dernières saisons, Kevin Aymoz n'est peut-être pas aussi dominant qu'en 2018-2019 quand il avait terminé 4e des Championnats d'Europe, 2e du NHK Trophy et 3e de la Finale du Grand Prix. Mais ses récentes sorties prouvent qu’il faut toujours compter sur lui.

L'an passé, il avait déjà réussi à conserver son titre malgré une pubalgie, une fracture à un orteil et l'absence de médailles sur la scène internationale. Le genre d'expérience qui peut lui servir au moment de briguer une cinquième victoire consécutive aux Championnats de France de patinage artistique.