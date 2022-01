Championnats d’Europe de patinage artistique : victoires de Kamila Valieva et du ROC en danse sur glace

Ce samedi 15 janvier, les programmes libres de danse sur glace et individuel femmes, venaient clôturer les Championnats d’Europe de patinage artistique à Tallinn, en Estonie.

En l’absence des quadruples champions du monde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont fait l’impasse sur les Championnats d’Europe à cause de la pandémie de COVID-19, les champions du monde en titre Victoria Sinitsina et Nikita Sinitsina avaient le champs libre pour conserver leur titre européen de 2020.

Cette victoire, plus celle de la jeune Kamila Valieva en individuel femmes, permet au ROC de remporté tous les titres de ces Championnats d'Europe de patinage artistique, après la victoire de Mark Kondratiuk chez les hommes et celles du couple Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov.

Sinitsina/Sinitsina conservent le titre européen

Dès vendredi, le duo de danse sur glace étaient déjà en tête du classement provisoire après la danse rythmique. Le programme libre n’a pas changé leur classement, malgré des difficulté de Katsalapov sur les twizzle. Sur le concerto pour piano n°2 de Sergei Rachmaninoff et les variations sur un thème de Paganini, le duo a récolté la note de 130,07 points pour un score total de 217,96 points et ainsi conserver leur couronne européenne.

Katsalapov a annoncé en conférence de presse, après la compétition : « Tout est difficile pour nous, mais c’est ce qui rend cette aventure palpitante. Ces championnats avant les Jeux Olympiques sont une vraie source de motivation. »

Leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin sont arrivés deuxièmes, sur la musique de Roméo et Juliette, pour un score total de 213,20 points.

Le binôme italien Charlene Guignard et Marco Fabbri complète ce podium après un programme libre sur les musiques de « Atonment » et « Song for the Little Sparrow », ont terminé la compétition avec une note totale de 207,97 points pour remporter leur deuxième médaille de bronze aux Championnats d’Europe depuis 2019.

Triplé du ROC en individuel femmes, remporté par Kamila Valieva

Kamila Valieva n’a pas réalisé la meilleure performance de sa carrière en programme libre, avec notamment une chute en début de programme, mais cela ne l’a pas empêché de s’imposer largement lors de ces Championnats d’Europe.

La patineuse de 15 ans seulement, a commencé son programme libre avec un splendide quadruple salchow, l’un des seuls sauts de la journée noté plus de quatre points en exécution par les juges.

Son deuxième saut, un triple axel, a été moins heureux, mais elle s’est vite rattrapée avec un enchaînement quad flip, triple toe très bien exécuté. Elle n’a cependant pas semblé très à l’aise lors de sa dernière tentative de quadruple qui devait être un quadruple toe, Euler, triple Salchow, mais n’a pas été en mesure de réaliser le Euler proprement. Un changement de programme qui a invalidé la combinaison et donc le triple Salchow, ce qui lui a coûté une grande partie de la valeur de sa routine. Elle a tout de même obtenue la très bonne note de 168,61 points, pour un total de 259,06 points.

Sa compatriote Anna Shcherbakova, la championne du monde en titre, a réalisé le meilleur programme libre de sa carrière internationale. Avec une note de 167,38 points, cette performance a effacé la déception de sa quatrième place à l’issue du programme court. Elle s’est emparée de la médaille d’argent avec un total de 237,42 points.

Pour compléter ce triplé du ROC, la patineuse Alexandra Trusova a réalisé deux programmes réguliers, avec notamment un splendide quadruple flip dans le début de son programme libre, récompensé d’une 4,7/5 en note d’exécution. Elle a remporté la médaille de bronze avec un total de 234,36 points.

La Belge Loena Hendrickx, qui était pourtant deuxième après un très bon programme court, à chuté lors de son programme libre. Une erreur qui lui a coûté le podium européen. Elle est repartie de Tallinn avec la médaille en chocolat, mais de bonnes impressions quant à son programme court à l’approche des Jeux Olympiques de Beijing 2022.