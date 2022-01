Mark Kondratiuk champion d’Europe de patinage artistique, Aymoz septième

Mark Kondratiuk est le nouveau champion d’Europe !

Lors des Championnats d’Europe de patinage artistique, organisés à Tallinn en Estonie, ce vendredi 14 janvier, le patineur russe a marqué 187,50 points au programme libre pour doubler son compatriote Andrei Mozalev qui avait pourtant pris les devants au programme court.

Dans la dernière compétition d’ampleur avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, le patineur fraîchement couronné champion de Russie devance l’Italien Daniel Grassl et le Letton Deniss Vasiljevs.

Le Français Kévin Aymoz, pour sa part, a fait un bond au classement après le programme libre et a pris la septième place. Son meilleur classement aux Championnats d’Europe reste la quatrième place en 2019.

En danse sur glace, les Russes Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, champions du monde et d’Europe en titre, ont assuré l’essentiel en finissant premiers en danse rythmique, en attendant le programme libre samedi 15 janvier.

Premier titre pour Kondratiuk

Dans une compétition qui comptait pour beaucoup dans les sélections du ROC pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022, Kondratiuk a frappé un grand coup en décrochant le premier titre de champion d’Europe de sa carrière.

Surtout que derrière, la concurrence est rude puisque ses compatriotes Mozalev et Evgeni Semenenko avaient réalisé un bon programme court qui avait permis aux trois acolytes de 18 ans de prendre les trois premières places, avec 99,76 points pour Mozalev, 99,06 pour Kondratiuk et 99,04 pour Semenenko. Mais le programme libre a chamboulé l’ordre établi deux jours plus tôt.

Ainsi, Mozalev a commis une erreur sur son Salchow qui lui a coûté très cher. Dernier à passer, il savait ce qu’il devait faire pour décrocher son premier titre européen. Au final, il termine au pied du podium avec 265,69 points au total (165,93 au programme libre). Quelques minutes plus tôt, Kondratiuk avait réussi notamment ses combinaisons quadruple Salchow-Euler-triple Salchow et triple Lutz-triple boucle piquée, qui lui ont valu un score de 187,50 (286,56 au total).

Grassl monte sur le podium des Championnats d’Europe pour la première fois également en finissant deuxième, même s’il a touché la glace de la main sur son triple Lutz. Il cumule 274,48 sur les deux programmes. Le Letton Vasiljevs a lui aussi réussi ses combinaisons pour un score total de 272,08.

Aymoz : « Satisfait, oui et non »

Le Français Aymoz, 10e après le programme court du jeudi 13 janvier, a déroulé un excellent programme libre au terme duquel il a pu exulter. Il a perdu des points avec des réceptions déséquilibrées sur son quadruple boucle piquée et sur sa combinaison quadruple boucle piquée- double boucle piquée, mais en a pris sur deux triples Axel réussis et des enchaînements artistiques de toute beauté. Avec 171,82 points, il finit quatrième sur le programme libre et septième sur l’ensemble des deux programmes (252,21 points).

« Je suis satisfait, oui et non », a déclaré le patineur de 24 ans en zone mixte après la compétition. « Non, parce qu'il y aura toujours plus à faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. J'étais tellement bien. C'est un peu inexplicable : j'étais sur l'eau gelé en train de patiner. J'ai senti que je ne faisais qu'un avec mon costume, ma musique, la glace. C'était chouette, j'ai pris du plaisir, même si j'étais K.-O., que je n'avais pas d'énergie, que j'étais fatigué et stressé. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et c'est le principal. »

Le Français a annoncé qu’il s’était fait une entorse il y a six jours et qu’il avait failli déclarer forfait pour les Championnats d’Europe. S’il avoue avoir « mal partout », il estime que c’est normal au beau milieu d’une saison sur une année olympique. « Le travail est un peu plus intense. Mais au-delà des douleurs et des bobos, ça va bien. Je vais devoir garder la super énergie que j'ai eue aux entraînements pour préparer les Jeux. »

Danse sur glace : les champions en titre bien partis

En danse sur glace, plus tôt dans la journée, Sinitsina/Katsalapov se sont mis dans de bonnes conditions pour remporter leur deuxième titre de champions d’Europe de suite en empochant 87,89 points en danse rythmique.

C’est plus d’un point d’avance sur leurs compatriotes Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (86,45 points). Les Italiens Charlène Guignard/Marco Fabbri, médaillés de bronze aux Championnats d’Europe 2019, sont pour l’instant troisièmes avec 83,35 points.

Les vice-champions olympiques et quadruples champions du monde français Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron sont absents pour rester dans leur bulle avant les Jeux Olympiques.

Couples : Mishina/Galliamov couronnés

Les Russes Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov ont remporté les Championnats du monde, jeudi 13 janvier, en battant le record du monde au score cumulé (239,83 points).

Ils partagent le podium avec leurs compatriotes Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov, déjà en argent lors de la dernière édition en 2020, et Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii, les champions en titre.