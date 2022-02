La cérémonie de clôture marque la fin des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, une édition historique

Les Jeux Olympiques d’hiver 2022 se sont conclus par une cérémonie éblouissante et émouvante au Nid d’oiseau, à Pékin.

Comme il y a 14 ans, lors de l'édition olympique estivale organisée dans la capitale chinoise en 2008, la flamme olympique s’est éteinte et les feux d’artifices ont scintillé au dessus du Stade national de Pékin, dévoilant les anneaux olympiques.

Au cours de ces 16 derniers jours, le monde entier a regardé les meilleurs athlètes des sport d’hiver s’affronter les uns contre les autres pour remporter les plus grands honneurs, mais alors qu’ils défilaient durant la parade des athlètes, un immense noeud chinois en réalité augmentée apparaissait dans le stade, symbolisant l’esprit olympique d’union et de solidarité.

Pour appuyer ce sentiment, un montage vidéo émouvant a été diffusé sur les écrans géants, montrant l'incroyable résilience, la bravoure et les compétences des athlètes au cours des deux dernières semaines, prouvant au passage que, quelles que soient nos différences, si nous croyons en chacun de nous, nous serons plus forts ensemble.

Les porte-drapeaux de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Beijing 2022

La Belgique

Avec deux médailles glanées pendant ces Jeux Olympiques de Beijing 2022, la Belgique réalise l'une de ses meilleures éditions olympiques après St Moritz en 1948. Pour la cérémonie de clôture, c'est la patineuse de short-track Hanne Desmet, médaillée de bronze du 1 000 m femmes qui a eu l'honneur de représenter son pays en portant haut les couleurs de la Belgique.

Le Canada

La délégation canadienne a confié son drapeau à la patineuse de vitesse Isabelle Weidemann, triple médaillée à Beijing 2022 avec l'or en poursuite par équipes femmes, l'argent en 5 000 m et le bronze en 3 000 m.

La France

Après une quinzaine olympique de rêve, le biathlète Quentin Fillon Maillet a porté le drapeau tricolore lors de la cérémonie de clôture de Beijing 2022. Avec un total hallucinant de cinq médailles olympiques, l'or en individuel et poursuite et l'argent en relais mixte, sprint et relais hommes, le Jurassien est entré dans l'histoire en devenant l'athlète français à avoir remporté le plus de médailles lors d'une même édition olympique.

Haiti

Comme en ouverture de ces Jeux Olympiques, le skieur alpin Richardson Vianno, 34e du slalom à Beijing 2022, a porté le drapeau de Haïti lors de la cérémonie de clôture.

Le Luxembourg

Matthieu Osch, le skieur alpin qui a terminé à la 28e place du slalom géant à Beijing 2022, a été choisi pour être porte-drapeau du Luxembourg, en clôture des Jeux en République populaire de Chine.

Madagascar

Si la skieuse alpine Miatiliana Clerc avait été la porte-drapeau de Madagascar en ouverture de ces Jeux Olympiques, c'est son compatriote Mathieu Neumuller, 41e de l'épreuve de slalom à Beijing 2022 qui a eu l'honneur de représenter son pays lors de la cérémonie de clôture.

La Suisse

Le nouveau champion olympique de ski cross, Ryan Regez a été choisi pour être le porte-drapeau de la Suisse lors de cette cérémonie de clôture. Le skieur, qui n'est professionnel que depuis cinq ans, vient de vivre un véritable rêve olympique en devenant champion olympique à Beijing 2022.

Les meilleurs moments des athlètes

Le biathlon français historique

Comment évoquer les grands moments de ces Jeux Olympiques d’hiver sans parler du biathlon français ? Dès le deuxième jour des Jeux, le relais mixte (Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet) a décroché la médaille d’argent derrière la Norvège après un sprint final entre les deux biathlètes phares de la compétition hommes : le Norvégien Johannes Thingnes Boe et le Français Quentin Fillon Maillet.

Par la suite, Fillon Maillet est monté en puissance pour terminer avec un total inédit de cinq médailles olympiques : l’or en individuel et en poursuite, l’argent en sprint, relais mixte et relais hommes. Avant lui, aucun athlète n’avait réalisé cet exploit. Mais quelques jours plus tard, son principal rival Johannes Boe ainsi que la Norvégienne Marte Olsbu Roieseland l’ont rejoint au rang de quintuples médaillés à Beijing 2022.

La Française Justine Braisaz-Bouchet a ensuite remporté la première médaille d’or française en biathlon femmes depuis Turin 2006, avec l’or en mass start. Au total, le biathlon français a remporté sept médailles.

Deux ans après la retraite du quintuple champion olympique Martin Fourcade, la relève a démontré qu’elle était bel et bien présente.

Papadakis/Cizeron ont enfin décroché l’or

Le patinage artistique a également livré son lot d’émotions, notamment avec les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Grands favoris de la compétition après leur médaille d’argent à PyeongChang 2018, les Français sont parvenus à remporter la médaille d’or à Beijing 2022 en s’adjugeant le plus haut score de l’histoire (danse libre et total).

Leur compatriote Kevin Aymoz a également livré deux performances de haut niveau lors des programmes court et libre de la compétition hommes, quelques mois après une blessure qui a perturbé sa préparation. Le Grenoblois a obtenu la douzième place pour sa première participation olympique.

Que dire de la Belge Loena Hendrickx ? Après une 16e place à PyeongChang 2022, la patineuse de 22 ans, qui s’entraîne désormais avec son frère Jorik, a décroché la huitième place (les résultats sont provisoires), venant conclure une brillante saison ponctuée par son premier podium en Grand Prix, en Italie.

Les Suisses, rois du ski alpin

Le ski alpin étant l’un des sports les plus suivis des Jeux Olympiques d’hiver, les attentes étaient hautes. Et la Suisse a impressionné dans toutes les épreuves. Grâce notamment aux exploits de Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Beat Feuz ou encore du jeune Marco Odermatt, les Helvètes ont décroché cinq titres olympiques, un record. Au total, neuf médailles ont été remportées par la Suisse en ski alpin à Beijing 2022.

Côté français, Johan Clarey est devenu le médaillé olympique le plus âgé en ski alpin après sa deuxième place en descente hommes, à 41 ans. Son compatriote Clément Noël a quant à lui décroché l’or en slalom, à l’âge de 24 ans, après sa quatrième place de PyeongChang 2018. Mathieu Faivre a décroché le bronze en slalom géant, un an après son titre de champion du monde.

Richardson Viano a aussi participé au slalom géant, ainsi qu’au slalom, et honoré avec brio la première participation d’Haïti aux Jeux Olympiques d’hiver.

Mathilde Gremaud et Tess Ledeux dans l’histoire du ski acrobatique

Quatre ans après sa médaille d’argent en ski acrobatique slopestyle, la Suissesse Mathilde Gremaud a remporté l’or dans cette épreuve, en plus du bronze en big air. Un exploit de taille compte tenu de son début de saison compliqué, avec deux chutes qui l’ont empêché de participer à toutes les compétitions de Coupe du monde.

De son côté, Tess Ledeux a décroché la médaille d’argent en big air grâce notamment à son double cork 1620 signature en finale. C’est la star de ces Jeux Olympiques Ailing (Eileen) Gu qui a décroché l’or dans cette épreuve, qui faisait son apparition dans le programme olympique. L’athlète de République populaire de Chine repart de ces JO avec trois médailles dont deux en or.

Les Canadiennes retrouvent leur couronne en hockey femmes

Le hockey sur glace femmes a de nouveau proposé une finale devenue un classique des Jeux Olympiques d’hiver : Canada / États-Unis. Pour la quatrième fois consécutive, Canadiennes et Américaines se retrouvaient pour se disputer l’or olympique. Ce sont les coéquipières de Marie-Philip Poulin qui l’ont emporté 3-2 face aux USA. Les Canadiennes ont pris leur revanche de PyeongChang 2018, où elles s’étaient inclinées en finale, pour décrocher leur cinquième titre olympique, sur les sept compétitions disputées depuis l’apparition de l’épreuve femmes aux JO, à Nagano 1998.