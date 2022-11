Caroline Garcia termine l'année en beauté avec une victoire aux WTA Finals

Pour la deuxième fois de l'histoire, une joueuse française a gagné les WTA Finals.

Dix-sept ans après Amélie Mauresmo en 2005, Caroline Garcia a inscrit son nom au palmarès du prestigieux tournoi qui clôt la saison de tennis femmes. Elle a pris le meilleur sur Aryna Sabalenka en finale ce lundi 7 novembre à Fort Worth (7-6(4), 6-4).

La Française a été impériale sur son service avec 11 aces dont 10 au premier set. Elle a dominé son adversaire en gérant mieux les moments importants de la rencontre.

Caro a décroché la première manche après près d'une heure de lutte. Elle a fait la différence en renversant la septième du classement WTA dans le jeu décisif. La joueuse de 29 ans était menée 0-2 avant de gagner six points d'affilée. Elle a remporté la première manche sur sa troisième balle de set grâce à une double faute de son adversaire.

Caroline Garcia a su enchaîner en convertissant la seule balle de break de la rencontre. Elle a pris le service d'Aryna Sabalenka dans le premier jeu de la seconde manche avec notamment un superbe retour gagnant. Cet avantage a été définitif. La Française n'a jamais tremblé sur son service et s'est dirigé vers le plus grand succès de sa carrière. Sa deuxième balle de match a été la bonne pour s'imposer après 1h41 de jeu.

« C'est le plus grand titre de ma carrière. J'ai déjà gagné pas mal de titres, cette année c'est le quatrième. À chaque fois, que ce soit un 250 ou plus, ça représente énormément. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a les émotions quand tu as la balle de match, quand tu soulèves le trophée. Tu as tous les souvenirs de tous les moments difficiles, des personnes qui t'ont soutenue. Remporter le Masters, je ne vais pas dire que c'était l'objectif en début de saison, mais je suis super fière de cette année, de cette semaine et de cette finale », a-t-elle réagi dans des propos rapportés par L’Équipe.

L'incroyable saison de Caroline Garcia a été récompensée

Malgré une défaite face à Iga Swiatek en phase de poules (6-3, 6-2), Caroline Garcia est allée au bout des WTA Finals, le tournoi qui rassemble les huit meilleures joueuses de la saison. Elle s'était qualifiée pour les demi-finales grâce à ses succès sur Coco Gauff (6-4, 6-3) et Daria Kasatkina (4-6, 6-1, 7-6) en phase de poules. La Française a ensuite écarté Maria Sakkari (6-3, 6-2) pour accéder à la finale où elle a dominé Aryna Sabalenka (7-6, 6-4).

En s'offrant le trophée Billie Jean King, elle a terminé son incroyable saison 2022 de la meilleure des manières. Elle totalise désormais 11 titres en simple sur le circuit WTA dont quatre décrochés en 2022 : Bad Homburg, Varsovie, Cincinnati et les WTA Finals.

Avec une confiance retrouvée grâce à son succès en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, la native de Saint-Germain-en-Laye a été une des meilleures joueuses de la deuxième partie de saison. Au cours de l'été, elle a également atteint les demi-finales de l'US Open où elle a été battue par Ons Jabeur. C'était sa première demi-finale dans un Grand Chelem.

Caroline Garcia va terminer la saison au quatrième rang mondial et égaler son meilleur classement qui datait de septembre 2018. Il n'y a qu'une Française qui a terminé une saison sur le circuit WTA en étant mieux classée : Amélie Mauresmo (2e en 2004, 3e en 2005 et 2006).

Et ce n'est pas la seule statistique qui rapproche Caroline Garcia de l'ancienne numéro 1 mondiale.

Elle confirme son retour au premier plan et sera très attendue dès le mois de janvier où elle sera une des favorites de l'Open d'Australie.

À Melbourne cet hiver, comme aux WTA Finals ce lundi, elle pourrait être la première française à s'imposer depuis 17 ans et un sacre d'Amélie Mauresmo. La seule Tricolore qui avait remporté les WTA Finals avait su enchaîner en s'offrant le premier Grand Chelem de la saison suivante.