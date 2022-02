Le Canada s’incline contre les États-Unis lors de ce classique de hockey hommes à Beijing 2022

Canada/États-Unis, un classique de hockey sur glace. D’autant plus aux Jeux Olympiques. Et pour ce premier choc, les États-Unis sont sortis vainqueurs 4-2 d’un match très disputé, ce samedi 12 février dans l’aréna du Palais national omnisports.

Après avoir inscrit le premier goal du match après 1 min 24 s de jeu, les Canadiens, menés par leur capitaine Eric Staal, ont vu les États-Unis revenir au score pour finalement s’imposer lors de cette deuxième rencontre du groupe A, remake de la finale remportée par le Canada aux Jeux de Vancouver 2010.

Un match important pour la qualification en quarts de finales des Jeux Olympiques de Beijing 2022 car, à l’inverse du tournoi femmes, les équipes sont divisées en trois groupes et seules les premières, ainsi que le meilleur deuxième, se qualifient directement. Les quatre autres équipes qualifiées seront déterminées à l’issue de play-offs.

Avant ce choc, le Canada avait remporté son premier match contre l’Allemagne, finaliste à PyeongChang 2018 (5-1) et les États-Unis avaient dominé le pays hôte de République populaire de Chine (8-0).

Initialement autorisés à participer au tournoi olympiques, les joueurs de NHL ont finalement été retenus par la Ligue nord-américaine en raison du calendrier perturbé par la pandémie de covid-19.

Le Canada a remporté 9 titres olympiques chez les hommes, le dernier datant de Sotchi 2014 où ils décrochaient une seconde médaille d’or consécutive. Les Etats-Unis, quant à eux, sont à la recherche de leur premier titre olympique depuis Lake Placid 1980, et détiennent deux médailles d’or.

Voir les statistiques de CAN/USA en hockey hommes

Le film de Canada/États-Unis en hockey hommes

Premier but de Mat Robinson après moins de 2 minutes de jeu, à l’issue d’une rondelle perdue par les USA à mi-terrain.

La réponse était immédiate après une phase de jeu rapide et bien construite, conclue par Andy Miele avec une rondelle propulsée dans le haut des goals d’Eddie Pasquale, quasi à bout portant.

Les USA parvenaient à terminer le premier tiers temps en tête grâce à Ben Meyers après une action conclue dans la confusion devant le but canadien.

Les USA menaient 2-1 à la première pause, avec les USA à 13 tirs contre 12 pour le Canada, et 11 arrêts pour chaque équipe.

LIRE AUSSI : Cinq hockeyeurs canadiens à suivre aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

La deuxième période commençait fort avec une forte intensité imposée par les USA, récompensée par un goal de Brendan Brisson sur une aide de Nathan Smith. Mais à six minutes de la fin de la deuxième période, les USA perdaient une rondelle en phase offensive et Danien Winnik, accompagné de Corban Knight, partaient en contre avec seul l’Américain David Warsofsky pour tenter de les stopper. Les deux Canadiens combinaient et Knight inscrivait sans trembler le goal pour réduire l’écart à 3-2.

Le score était identique à l’issue du deuxième tiers-temps.

La dernière période reprenait et rapidement, le capitaine canadien Eric Staal écopait d’une pénalité deux minutes. Les USA ne parvenaient à utiliser leur powerplay pour agrandir l’écart mais à la 46e minute de jeu, Kenny Agostino inscrivait le quatrième but américain pour mener 4-2. Le score ne changeait plus jusqu’à la fin.

Les Américains remportaient leur deuxième victoire à Beijing 2022, malgré un nombre de tirs inférieur à celui des Canadiens (27 contre 37).

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici