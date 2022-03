Canada - États-Unis, comme on se retrouve

Depuis quatre ans, les hockeyeurs sur glace canadiens ne pensaient qu’à une chose : retrouver les États-Unis en finale des Jeux Paralympiques d’hiver ! Et ce moment est enfin arrivé. Quatre ans après la défaite dans la prolongation du match pour la médaille d’or à PyeongChang 2018, le Canada a l’occasion de prendre sa revanche face aux Américains ce dimanche 13 mars à 12h05 heure locale (5h05 CET).

« Ces quatre dernières années, on a travaillé pour ce moment. Maintenant, on doit juste faire ce que l'on sait faire de la meilleure manière possible », a expliqué Billy Bridges après la victoire en demi-finales sur la République de Corée (11-0).

Les Canadiens face à Declan Farmer, le meilleur scoreur de Beijing 2022

Les joueurs de Ken Babey vont devoir montrer un autre visage que lors du tour préliminaire pour être à la hauteur de l’événement. Ils avaient commencé Beijing 2022 avec une lourde défaite face aux Américains (0-5). Avec la finale, les coéquipiers de Liam Hickey ont une occasion idéale de faire oublier ce faux-pas inaugural.

« C'était évidemment une grosse défaite. On a hâte de les retrouver. On connaît les choses que l'on doit faire pour être meilleur et on est impatient de saisir cette opportunité », a avancé le défenseur.

Son équipe a bien préparé ce rendez-vous. Et la fatigue de la préparation évoquée par Billy Bridges pour expliquer le premier match perdu à Pékin n’aura pas sa place dans un match pour la médaille d’or. Les hockeyeurs canadiens ne sont plus qu’à 45 minutes de remporter le deuxième titre paralympique de leur histoire.

Plus qu’une victoire, ils peuvent également priver leurs éternels rivaux d’un quatrième titre paralympique consécutif. Les joueurs au maillot frappé de la feuille d’érable vont devoir réussir à contenir une attaque qui a marqué 25 buts en trois matchs pour y arriver. Pas une mince affaire, surtout face à Declan Farmer.

Le joueur de 24 ans a vécu « un rêve » il y a quatre ans en marquant le but décisif dans la prolongation de la finale. Mais il en veut encore plus. L’attaquant a commencé les Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection américaine dans cette compétition. Avec 15 points depuis le début de son séjour à Pékin, il a été le joueur le plus décisif du tournoi jusque-là.

Le Canada a battu les États-Unis en octobre

Dans son sillage, c’est une équipe double championne du monde en titre qui se présente face à la sélection canadienne.

Mais avant de jouer pour la médaille d’or, ce n’est pas les défaites au niveau planétaire qui occupent l’esprit de Dominic Larocque. Le gardien canadien compte sur l’orgueil des vice-champions paralympiques en titre, mais aussi sur la confiance engrangée avec un succès acquis face aux États-Unis en octobre dernier (4-2) pour faire la différence.

« C’est sûr qu’il y a quatre ans, perdre l’or de la façon dont on l’a perdu, avec un but en fin de troisième période puis en prolongation, c’est crève-cœur. On n'a pas oublié. On a travaillé pendant quatre ans, on est prêts. On a affronté les Américains à plusieurs reprises depuis et on a réussi à les battre », expliquait l’ancien attaquant à Radio Canada.

Liam Hickey a renoncé à Tokyo 2020 pour faire oublier la défaite de PyeongChang 2018

Cette déclaration prouve que le résultat de la finale de PyeongChang 2018 n’a été oublié par aucun joueur canadien. L’histoire d’un autre joueur symbolise l'impact des derniers Jeux Paralympiques. Liam Hickey qui postulait à une place dans l’équipe canadienne de basket fauteuil pour Tokyo 2020 a renoncé aux Jeux Olympiques d’été pour avoir une nouvelle chance de décrocher l’or paralympique en hockey sur glace et faire oublier le dénouement cruel d’il y a quatre ans.

Ces quatre ans de travail, de sacrifices et d’efforts ont été faits pour ce dimanche 13 mars. Et ce jour est enfin arrivé.