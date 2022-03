Les adieux scintillants de Brian McKeever aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022

Des adieux de toute beauté.

Brian McKeever, le paralympien d’hiver le plus titré du Canada, a remporté une 16e médaille d’or paralympique dans la moyenne distance du para ski de fond pour déficients visuels à Beijing 2022, ce samedi 12 mars.

Aux côtés de son guide Graham Nishikawa, le para athlète de 42 ans a ainsi égalé le record du para skieur alpin allemand Gerd Schoenfelder. Avec 16 titres au compteur, ils détiennent désormais tous les deux le record.

McKeever a décroché sa troisième médaille d’or à Beijing 2022 lors de sa dernière course individuelle après ses deux titres au sprint et en longue distance cette semaine à Zhangjiakou.

Le Canadien a remporté ses trois épreuves individuelles pour ses quatrièmes Jeux de suite : le 20 km classique, le sprint 1,5 km et le 12,5 km style libre. La dernière fois que le natif de Calgary n'a pas gagné une course individuelle aux Jeux Paralympiques d'hiver, c'était le 20 km à Turin 2006. Il avait terminé à la deuxième place.

Brian McKeever est monté ce samedi 12 mars sur le 20e podium d’une carrière paralympique scintillante entamée à Salt Lake City 2002. Et il n’en a pas encore fini. Le Canadien peut désormais doubler Schoenfelder à l’occasion d’une dernière épreuve, le relais mixte dimanche 13 mars. Il n’a toutefois pas fait des records son obsession.

« Je vais continuer à ne pas y penser et à prendre les courses les unes après les autres pour prendre un maximum de plaisir », a-t-il déclaré en début de semaine.

Aujourd’hui, McKeever riait en voyant Nishikawa s’effondrer, éreinté, après avoir franchi la ligne d’arrivée alors qu’il restait debout avant de finalement relever son guide.

« Graham a fait un super boulot. On a trouvé la bonne formule dès le départ. Ça s’est tout de suite vu, on est parti dans le bon rythme », a déclaré McKeever.

« Je pense que c’est parce qu’ils m’ont donné le bon dossard aujourd’hui », a-t-il plaisanté après avoir remporté son 16e titre avec le dossard n° 16.

Brian McKeever dicte le tempo

Partis en 16e et dernière position, McKeever et Nishikawa ont fini la course en 33 min 6 s 6, soit près d’une minute de moins que le Suédois Zebastian Modin (33 min 59 s 1) et l’Ukrainien Dmytro Suiarko (34 min 08 s 1).

Le Canadien a doublé le leader américain Jake Adicoff au niveau des 6 km, vers la moitié de la course de 12,5 km. « On a beaucoup parlé de notre cadence », a expliqué McKeever. « Le principal, c’est d’avoir une bonne cadence en altitude. Si tu te brûles trop vite en altitude, pas moyen de revenir. »

« On est tous les deux nés en altitude, on sait ce que ça veut dire de brûler. Si tu entres dans le rouge en altitude, impossible de revenir. Donc on se l’est rappelé à l’entraînement, et hier déjà. »

Brian McKeever à Milano Cortina 2026 ?

Étant donné sa domination des Jeux Paralympiques, McKeever est-il sûr de ne pas vouloir continuer sa carrière jusqu’à Milano Cortina 2026 ?

« On est sur le circuit depuis longtemps. Depuis les juniors, on s’entraîne ensemble et on est potes depuis toujours », a-t-il déclaré après la course. « On ne rajeunit pas. On a de plus en plus de cheveux blancs, et de plus en plus de petits bobos et de douleurs… On tombe en pièces ! On adore skier ensemble, mais c’est de plus en plus dur. »

« Si on revient dans quatre ans pour skier, on arrivera avec des cannes ! »

En plus d’être le recordman ex aequo des titres paralympiques, il est drôle.

« Bon, on sera sûrement de retour. Mais sans doute en tant que coach et intendant plutôt. »

McKeever : une 17e médaille d’or historique dans le relais ?

En attendant, qu’est-ce que ça lui ferait de devenir le paralympien d’hiver hommes le plus titré de l’histoire, s’il parvenait à remporter son 17e titre dans le relais, dimanche 13 mars ?

« On est juste heureux d’être là. Après 20 années à faire ça, c’est un honneur de prendre part aux Jeux Paralympiques. On va donc prendre du plaisir, on va essayer de se faire entendre, on va continuer et profiter du beau temps. On espère finir sur une belle journée. »

Brian McKeever au Superbowl

Figurant parmi les para athlètes les plus connus des Jeux Paralympiques de Beijing 2022, McKeever a également tourné une publicité pour le Superbowl 2022 dans laquelle il raconte sa vie et comment il a remporté dix de ses médailles d’or avec son grand frère Robin.

C’est à l’âge de 19 ans qu’il a commencé à perdre la vue en raison d’une maladie nommée maladie de Stargardt. Il a alors commencé à s’entraîner avec Robin comme guide. Les deux frères ont participé aux Jeux Paralympiques ensemble jusqu’en 2014.

Une belle histoire #StrongerTogether.