Le Brésil a gagné combien de Coupes du monde ? Retour sur chaque victoire de la Seleção

Après une première victoire en 1958 et une dernière en 2002, cela fait désormais 20 ans que les Auriverdes n’ont pas décroché de Mondial.

Les joueurs légendaires sont monnaie courante pour le Brésil à la Coupe du monde, avec notamment Pelé, Garrincha, Jairzinho, Ronaldo ou encore Ronaldinho qui ont brillé de par leur talent et leur créativité.

Coupe du monde 1958 : Première victoire du Brésil

Le Mondial 1958 en Suède restera pour toujours le théâtre de la première représentation de Pelé sur la scène internationale.

À tout juste 17 ans, le joueur considéré comme le plus grand de tous les temps a inscrit l’unique but du quart de finale contre le Pays de Galles avant d’inscrire un triplé en demie contre la France (5-2).

Contre le pays hôte en finale, une nouvelle pluie de buts s’est abattue sur le Stade Råsunda, avec des doublés de Pelé et de Vava et un dernier but de Mario Zagallo pour offrir sa première Coupe du monde au Brésil.

Le début d’une carrière légendaire de Pelé, qui a poussé le grand Ferenc Puskas à déclarer : « Le plus grand joueur de l’histoire est Di Stefano. Je refuse de classer Pelé en tant que joueur. Il est au-dessus de ça. »

Coupe du monde 1962 : Un doublé même sans Pelé

Le monde entier était prêt à voir les nouveaux exploits de Pelé au Chili pour la Coupe du monde 1962 mais en raison d’une blessure contractée lors de la phase de groupes, le joueur de 21 ans n’a pas pu participer au reste du tournoi.

La finale aurait même pu se dérouler sans légende brésilienne, avec l’expulsion de Garrincha en demi-finale. Mais une demande du premier ministre brésilien a motivé la FIFA à autoriser l’ailier à disputer ce match décisif.

Contre la Tchécoslovaquie, le Brésil a d’abord concédé un but de Josef Masopust à la 15e minute avant qu’Amarildo permette aux siens de revenir au score deux minutes plus tard. Il aura fallu attendre la 69e minute pour que Zito marque le deuxième but des Auriverdes, puis la 78e minute pour faire le break grâce à Zaza.