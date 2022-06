Breaking news : la médaillée de bronze des Jeux Olympiques de la Jeunesse Yell est une « artiste sans limite »

La B-girl de la République de Corée Kim Yeri, aussi connue sous le nom de Yell, n’a pas eu peur de quitter l’école à l’âge de 17 ans pour faire carrière dans le breaking. Elle voulait juste s’impliquer dans ce qui lui plaît.

Depuis, sa carrière dans le breaking a été une succession de réussites avec une médaille aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, puis un titre au Redbull BC One Cypher Korea et une sélection pour représenter son pays à la finale mondiale du Redbull BC One Mumbai 2019.

En 2021, elle est devenue une star à la télévision après avoir été la seule B-girl à participer à une compétition de danse intitulée Street Woman Fighter. Cette série est devenue un des plus grands succès de l’année dans le pays de naissance de la K-pop.

Yell, qui a Paris 2024 dans le viseur, aime se challenger.

Apprenez-en plus sur celle qui est la tête d’affiche du breaking coréen dans cette interview exclusive accordée à Olympics.com.

Un véritable exemple d’une « artiste sans limite »

« Sans limite est une expression qui me représente bien. Je veux faire ce que j’aime sans me fixer de limites », a expliqué Yell, qui a commencé à utiliser un appareil auditif à l’âge de neuf ans à cause d’une déficience auditive diagnostiquée dès ses trois ans.

Quand la médaillée de bronze des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 a décidé de devenir une danseuse professionnelle après avoir arrêté l’école en première, elle a dû relever de nombreux défis en tant que débutante.

Mais quand elle parle de ses difficultés, la B-girl préfère ne pas se concentrer sur son handicap auditif.

« Bien sûr, j’ai dû négocier de nombreuses situations inattendues avec mon utilisation de prothèses auditives, mais ce handicap ne peux pas ruiner ma carrière de B-girl. »

« Juste pour être claire, je peux toujours entendre la musique, des voix et tout le reste avec mes appareils, mais pas quelque chose d’aussi précis que des accompagnements musicaux. »

« Mes prothèses m’ont déjà fait paniquer quand les batteries étaient faibles pendant une compétition. La pire chose que j'ai vécue, c’est quand un DJ a joué un morceau que je ne connaissais pas pile à ce moment-là. »

Heureusement, Yell est talentueuse quand il faut trouver un rythme musical. Elle a joué plusieurs instruments durant sa jeunesse dont le piano, le violon et l’harmonica.

« Je pense que ces expériences m’aident beaucoup. Quand je ne pouvais pas écouter de la musique correctement à cause de mes aides auditives, je parvenais toujours à danser sur le rythme et la mélodie que je pouvais entendre, comme des petits bruits. »

« J’ai aussi essayé d’imaginer de la musique dans ma tête. Plus tard, je regardais les vidéos de mes performances et la plupart du temps, j’avais la bonne dance pour la bonne musique. »

La première et dernière danse aux JOJ

En 2017, durant l’été qui a suivi son arrêt de l’école, la Coréenne qui a aujourd'hui 22 ans a entendu que son pays recrutait des B-girls et des B-boys pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 de Buenos Aires.

« Je pensais que les JOJ étaient hors de ma portée. Je n’avais même pas eu de bons résultats au niveau national à cette époque. »

« Mais l'un des danseurs de mon crew m’a dit que c’était ma seule chance de participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse comme la participation est limitée aux athlètes de 15 à 18 ans », a expliqué la B-girl née en 2000, qui a commencé la danse à 14 ans.

« J’ai pris confiance, en particulier après les qualifications asiatiques. C’était ma première expérience dans des battles avec des B-girls internationales de mon âge, alors j’avais le sentiment de pouvoir battre tout le monde sauf Ram (Ramu Kawai) qui concourt à ce niveau depuis plus de dix ans. »

Comme Yell le pressentait, Ram a décroché la médaille d’or à Buenos Aires 2018. Et de son côté, elle est parvenue à remporter la médaille de bronze en se classant derrière la Canadienne Emma Misak.

Paris 2024 : l’espoir d’un meilleur futur pour le sport

En 2020, le breaking est devenu un sport olympique.

« Je me rappelle de la foule qu’il y avait pour nous regarder il y a quatre ans à Buenos Aires 2018. La plupart des gens étaient très loin de la scène, je me demandais même s’ils pouvaient nous voir correctement. »

« À ce moment-là, j’étais sûr que le breaking allait bientôt faire son entrée dans le programme olympique. »

Mais il y a toujours un débat au sein de la communauté du breaking pour savoir si les athlètes doivent ou non concourir aux Jeux Olympiques.

« J’ai envie d’y participer parce que cela permettra au grand public de découvrir ce sport. Comme la compétition de breaking de Paris 2024 sera diffusée partout dans mon pays, beaucoup de gens vont être sûrs de reconnaître l’équipe coréenne, même dans les rues. »

Elle pense aussi que la compétition va ouvrir de nombreuses portes aux B-girls et B-boys, en terme de perspective de carrière, mais aussi pour l’environnement dans lequel ils travaillent.

« On est souvent invité à des festivals organisés par des écoles ou des gouvernements locaux. J’en suis reconnaissante, mais en même temps, j’ai découvert qu’il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience des scènes sur lesquels on performe, comme les routes, les sites en construction ou les sols glissants en verre. »

« En tant que danseurs, nous sommes très sensibles aux conditions du sol et ce n’est pas toujours facile de l’expliquer aux organisateurs. C’est pour ça que j’espère que le breaking va gagner en popularité pour protéger les droits des danseurs. »

« Paris 2024 sera la clé de cette mission. Évidement, j’espère gagner une médaille, mais par-dessus tout, je veux faire partie d’un moment olympique mémorable. »