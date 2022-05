Breaking News - XAK, B-Boy espagnol : « Sans le savoir, je me prépare pour Paris 2024 depuis 20 ans »

Juan de la Torre et XAK sont le yin et le yang d’une même personne qui travaillent ensemble à la perfection pour former l'un des meilleurs B-Boy espagnols.

Juan - son vrai nom - est sa partie introvertie, la personne calme qui apprécie lire un bon livre. XAK est sa facette dynamique, le B-Boy qui monte sur scène avec l’objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où le breaking fera ses débuts.

XAK a 35 ans, mais il reste assez motivé pour s’imaginer participer aux Jeux dans deux ans. Même s’il est impliqué dans cette discipline depuis deux décennies, ce n’est qu’il y a deux ans que sa vie a changé pour tourner autour du breaking : il a quitté le cabinet d’avocats où il travaillait pour se concentrer exclusivement sur le sport.

Et ça a valu le coup. « J’avais besoin d’être heureux », a-t-il expliqué.

Le vainqueur du Red Bull BC One Espagne en 2014, 2015 et 2016 est aussi l’actuel numéro 1 espagnol. Il a récemment gagné l’Open de Cambrils et se prépare à participer au FISE Montpellier (25-29 mai), aux Jeux mondiaux et aux Championnats du monde 2022 en décembre.

Mais son principal objectif se situe plus tard : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Apprenez-en plus sur une des plus grandes stars du breaking.

Olympics.com : Que représente l'entrée du breaking au programme olympique pour vous ?

XAK : C'est une grande opportunité, un nouvel objectif pour lequel on s'entraîne. C'est une motivation qui nous incite à continuer de progresser.

Qu'est-ce que le breaking peut apporter aux Jeux Olympiques selon vous ?

Le breaking est une discipline pleine de fraîcheur, dynamique, intéressante et très attirante visuellement. C'est un sport dans lequel chaque athlète à son propre style, sa manière de concourir et de s'exprimer à travers son corps. On appelle ça un battle mais en réalité, c'est juste un moyen de prouver que vous maîtrisez une manière de vous exprimer.

Vous vous imaginez à Paris 2024 ?

Maintenant oui. J'ai l'impression que je me préparais pour ça sans le savoir. Je m'entraînais depuis 20 ans et maintenant tous ces efforts payent et j'en suis très heureux. J'ai l'espoir [d'aller aux Jeux Olympiques].

« Le breaking m’a aidé à me trouver »

XAK : B-Boy et avocat

Vous aviez 15 ans quand vous avez commencé le breaking après avoir vu quelqu'un en faire à l'école. Quel souvenir gardez-vous de ce moment ?

À l'époque, en terme de sports on ne pensait qu'au tennis, au football et au basket. J'étais très mauvais dans ces disciplines alors je n'étais pas trop impliqué dans le sport. Mais quand je l'ai vu, ça m'a ouvert les yeux. Pour moi, le hip hop et le rap sont liés aux crimes, au vandalisme. Mais en réalité, je ne savais pas. Quand je l'ai vu, l'impact visuel était tellement fort que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé les choses folles que l'on peut faire avec son corps. Alors je lui ai demandé de m'apprendre.

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ?

C'était le fait de pouvoir faire du breaking de la manière dont je voulais. Ça m'a apporté de la liberté, mais ça m'a aussi prouvé que je pouvais me développer et devenir meilleur. Quand j'avais 15 ans, je n'étais pas à l'aise et en conflit avec moi-même. Le breaking m'a aidé à me trouver.

Vous n'êtes pas le seul à avoir associé le breaking à quelque chose de négatif. Que diriez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent encore ça ?

Je leur dirais que ce ne sont que des clichés. Le breaking d'aujourd'hui est très différent de celui des années 1980. Au haut-niveau, le breaking n'a rien à voir avec ces stéréotypes.

En parlant de démentir des clichés, vous étiez avocat mais vous avez décidé d'arrêter ce métier pour suivre votre passion à 30 ans...

Mon histoire casse aussi les codes. Ou plutôt l'ordre socio-économique pré-établi. J'avais un plan très clair dans ma tête : étudier le droit, travailler dans un cabinet et vivre ma vie. Mais quand c'est arrivé, ce n'était pas aussi facile que je l'imaginais parce que l'argent n'a pas la réponse à tout. C'est aussi une question de joie et de satisfaction. Le droit m'a offert une stabilité économique mais ça ne me donnait pas de la joie et la stabilité émotionnelle dont j'avais besoin.

Et c'est ce que vous vouliez ?

Votre esprit se détériore plus lentement que votre corps. Si je veux retourner dans un cabinet d'avocats, je peux. Mais ce n'est pas le cas en breaking. Ça ne dure qu'une partie de la vie. C'est maintenant ou jamais.

Vous avez déménagé à Madrid pour réaliser votre rêve. À quoi ressemblait le début de cette nouvelle aventure ?

Quand je suis arrivé à Madrid en janvier 2017, je n'avais aucune économie. Ma vie était très humble mais je prenais du plaisir. C'était tout ce que je voulais. J'ai réalisé que j'avais besoin de faire ça pour être heureux, pas de vivre la vie que tous les autres voulaient que je vive.

Avez-vous douté ?

Je ne pense pas. Parfois, je me suis demandé ce que je faisais avec ma vie, ce qui allait venir ensuite, ce que j'allais faire après ma retraite ou ce qui allait arriver si je me blesse... Mais je pense que c'était plus lié à la situation sociale que l'on a en tant que danseur ou dans le monde des arts en général. J'étais inquiet pour ce genre de choses mais elles ne m'ont jamais fait abandonner. J'étais bien, heureux et j'ai eu beaucoup de travail lié au breaking. Je n'ai jamais eu besoin de demander de l'argent. Les doutes étaient ceux des autres, pour moi, tout a toujours été clair.

Dans votre bio sur Twitter, il y a écrit « Persévérance, courage et coeur ». Que veulent dire ces mots pour vous ?

Je pense que ce sont les clés du succès, dans tous les domaines. La persévérance, c'est la détermination au quotidien. Que vous le vouliez ou pas ce jour-là, vous devez continuer d'avancer vers votre but. Le courage, c'est la volonté de surmonter les obstacles. Parfois, j'ai paniqué ou eu mal, comme quand vous vous entraînez pendant un an pour une compétition et que vous échouez. L'échec fait vraiment mal. C'est pour ça qu'il faut de la bravoure pour affronter ces situations.

Et coeur ?

C'est ce qui unit les deux choses. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous n'allez rien accomplir. Si vous ne persévérez pas, que vous n'avez pas le courage et que vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez nul part.

Breaking : mélange d'art et de sport

Est-ce que XAK et Juan de la Torre sont différents ?

Ce ne sont pas des personnes différentes (rires) mais des parties différentes de moi. Juan, c'est ma vie privée, une personne calme et plutôt introvertie. XAK, c'est plutôt un guerrier, un extraverti, le côté de moi qui dit « regardez-moi, je suis là et je veux danser. Je veux tout. » Pour moi, c'est un équilibre parce qu'en faire trop d'un côté ou de l'autre peut m'énerver. Mais ces deux faces de ma personnalité vont bien ensemble.

Le breaking est aussi composé de deux parties : le sport et l'art

Oui, c'est vrai parce que si vous êtes très bien préparés physiquement mais que vous n'avez pas la fibre artistique, vous allez nulle part. Et inversement. Ces deux côtés doivent être travaillés ensemble parce qu'ils sont alignés et unis. Sans l'un, l'autre n'existe pas.

Que voulez-vous exprimer d'un point de vue artistique quand vous êtes sur scène ?

J'essaie d'être sûr que mes émotions ne prennent pas trop le dessus et je reste concentré, comme ça je garde de la cohérence dans ce que je fais et comment je le fais, pour être clair dans mon message. Je ne laisse pas les autres choses me déstabiliser et la plupart du temps, j'y arrive en écrivant comment je me sens les jours où j'ai été satisfait de ma performance. Les jours de compétition, je le relis et je m'en rappelle, ça me ramène en arrière vers cette expérience et cela m'aide à me sentir comme je le veux.