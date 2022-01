Bosses, Mont-Tremblant (CAN) : Perrine Laffont de retour au sommet, 70e succès pour Mikael Kingsbury

Perrine Laffont est une immense championne !

Si elle l'a déjà prouvé en gagnant tout ce qu'il était possible de gagner en ski de bosses, la Française l'a une nouvelle fois confirmé en s'imposant lors de la deuxième Coupe du monde de Mont-Tremblant. Ce samedi 8 janvier au Canada, la skieuse de 23 ans a réalisé une journée parfaite pour prouver que sa chute à l'Alpe d'Huez en décembre était bien derrière elle.

Après avoir terminé deuxième ce vendredi lors de la première épreuve de l'année, la championne olympique en titre a dominé la journée de samedi de bout en bout. Dès les qualifications, elle a pris la première place. Meilleur temps et deuxième meilleure note sur les sauts, Perrine Laffont a totalisé 80,69 points. Aucune autre concurrente n'a passé le cap des 80 points.

Elle a confirmé sa domination dès le début de la finale. Plus technique et plus rapide que ses concurrentes, la Française a pris la tête de la finale dès son premier passage. Avec 82,11 points, elle a fait mieux qu’Anri Kawamura, Olivia Giaccio et Jakara Anthony qui avaient pourtant proposé des runs solides. À domicile, les sœurs Dufour-Lapointe n'ont pas réussi à intégrer le top 6. Chloé a terminé 9e et Justine 11e.

Lors de la super finale, Perrine Laffont a dominé ses adversaires dans deux des trois critères de notation. En récoltant 82,55 points, elle a devancé l'Australienne Jakara Anthony (79,02 points) et la Japonaise Anri Kawamura (78,78 points). Ce succès, le 23e de sa carrière en Coupe du monde, lui permet de se remonter à la deuxième place du classement général de la Coupe du monde. De bon augure à moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

À LIRE AUSSI : Perrine Laffont : « Je veux vivre ces Jeux à la cool »

Mikael Kingsbury passe un nouveau cap

Jusqu'où Mikael Kingsbury va-t-il améliorer son record du nombre de victoire en Coupe du monde de ski de bosses ? À domicile, le Canadien n'a pas été le meilleur des qualifications, ni lors de la première manche de la finale. Mais il a su faire la différence lors de la super finale pour remporter la 70e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

En obtenant 51,60 points sur 60 possibles pour sa technique et 16,97/20 pour ses sauts, le bosseur de 29 ans a remporté un deuxième succès en deux jours sur la neige de Mont-Tremblant. Un total de 85,59 points lui a permis de s'imposer avec presque trois unités d'avance sur le Suédois Walter Wallberg. En tête lors des deux premiers tours, Ikuma Horishima a dû se contenter du troisième rang.

À LIRE AUSSI : Les plus grands exploits de Mikael Kingsbury

La journée du Français Benjamin Cavet a ressemblé à des montagnes russes. 16e des qualifications, le skieur de 28 ans a arraché le dernier ticket pour la finale de justesse. Premier à s'élancer lors de la finale, il a obtenu 82,84 points grâce à des sauts parfaitement exécutés et une technique très propre.

Troisième pour commencer l'après-midi, Benjamin Cavet s'est invité en super finale. Très engagé, il est parti à la faute et n'a pas réussi à se mêler à la course au podium. Le Français a terminé sixième. Un deuxième membre de la délégation tricolore a terminé dans le top 10 : Sacha Theocharis (9e).

Les résultats complets de la Coupe du monde de ski de bosses de Mont-Tremblant

Le ski de bosses aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Avec les sauts, le cross, le halfpipe, le slopestyle, le big air et les sauts par équipes mixtes, le ski de bosses est une des sept épreuves de ski acrobatique au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Les qualifications auront lieu dès le 3 février 2022, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Les finales sont prévues le 5 février 2022 pour les hommes et le 6 février 2022 pour les femmes. La compétition se tiendra au Genting Snow Park dans la zone de Zhangjiakou.