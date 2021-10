Bobsleigh : les Canadiennes De Bruin et Bujnowski sur le podium de l'épreuve test de Beijing 2022

C’était l’un des événements les plus attendus par les bobeurs, lugeurs et skeletoneurs du monde entier. Le Centre national de glisse de Yanqing a ouvert ses portes aux sportifs durant tout le mois d’octobre pour qu’ils découvrent et s’entraînent sur la nouvelle piste qui sera utilisée lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022 du 4 au 20 février. À 100 jours des JO, cette reconnaissance du terrain a été plus qu’importante pour les athlètes qui n’ont pas eu l’occasion de s’y rendre plus tôt en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

La Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) en a profité pour organiser une épreuve test, les 25 et 26 octobre.

Une aubaine pour les bobeuses canadiennes Christine De Bruin et Kristen Bujnowski qui se sont classées troisièmes lors de cette première course sur la piste olympique. De bon augure à l’approche du début de la saison de Coupe du monde et des JO à Pékin.

De Bruin/Bujnowski : un duo jeune mais avec de grandes ambitions

Christine De Bruin et Kristen Bujnowski se sont associées en 2019 pour se lancer dans l’aventure olympique et dès leurs premiers pas ensemble sur la glace, elles ont montré qu’elles en avaient sous les crampons puisqu’elles ont décroché la médailles de bronze lors des Championnats du monde 2019 et 2020.

À Yanqing, c’est une nouvelle troisième place que les Canadiennes sont allées chercher avec un plaisir certain de concourir pour la première fois sur la nouvelle piste olympique.

« J’adore cette piste », a déclaré De Bruin à Bobsleigh Canada. « C’était vraiment sympa de la découvrir. C’est une piste à la fois pour les pilotes et pour les pousseurs. »

Autant dire que c’est la configuration parfaite pour ces deux sportives, avec la puissance de Bujnowski au départ et les qualités de pilote de De Bruin. Les Canadiennes ont d’ailleurs réalisé le deuxième meilleur temps de départ de la compétition en 5,39 s lors des deux descentes, soit 0,01 s derrière les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi, qui ont remporté la compétition.

« C’est une excellente manière de débuter la saison », ajoutait Bujnowski. « Je savais que nous avions amélioré notre poussée, mais pas de là à réaliser le deuxième temps de départ le plus rapide. Nous croyons en nous et je pense que nous pouvons faire un excellente saison. »

Le bob canadien en grande forme

Il n’y avait pas que le bob à deux féminin lors de cette compétition. Les femmes ont également pu s’affronter lors d’une épreuve de monobob, qui fera son entrée officielle au programme des Jeux Olympiques à Beijing 2022. Là encore, les Canadiennes ont brillé puisque Cynthia Appiah et Christine De Bruin se sont classées respectivement troisième et quatrième derrière l’Allemande Mariama Jamanka et la Suissesse Melanie Hasler.

Les Canadiens étaient également présents en bob à deux masculin et bob à quatre. Le duo composé du champion olympique en titre Justin Kripps et de Cam Stones s’est classé quatrième tout comme le quatuor Ryan Sommer, Benjamin Coakwell, Justin Kripps et Cam Stones.

Calendrier de la saison 2021/2022 de Coupe du monde de bobsleigh

La saison de Coupe du monde de bobsleigh se déroulera du 20 novembre 2021 au 16 janvier 2022. Le monobob féminin a ses propres World Series.