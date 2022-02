Blessé au genou, Antoine Adelisse ne sera pas au départ du slopestyle à Beijing 2022

« Aujourd’hui durant les derniers entraînements du Slopestyle, j’ai chuté, j’ai senti mon genou se dérober, mes ligaments croisés (ACL) sont touchés. »

Le sort semble s'acharner sur le skieur acrobatique français Antoine Adelisse.

Victime d'une entorse du genou avec lésion du ligament croisé antérieur droit durant les entraînements, le spécialiste du big air et du slopestyle est donc hors course pour l'épreuve de slopestyle à Beijing 2022, dont les qualifications sont prévues le 15 février.

Un énorme coup dur pour le skieur de 27 ans qui a annoncé sur ses réseaux sociaux : « Réveillez-moi, dites moi que c’est un cauchemar. L’aventure olympique s’arrête là, mais comptez sur moi pour revenir encore plus fort. »

Déjà touché au dos avant Beijing 2022

Sa participation en ski big air était déjà incertaine avant les Jeux Olympiques. Après une chute durant les entraînements aux X Games, le 21 janvier 2022, Antoine Adelisse avait été emmené à l'hôpital. Verdict : deux fractures au dos. Pourtant avec les soins adéquats, les médecins lui avaient donné le feu vert pour se rendre en République populaire de Chine. Un soulagement pour le médaillé d'or des X Games Europe 2020 en big air.

C'est donc un peu diminué qu'Adelisse se rendait à ses troisièmes Jeux Olympiques d'hiver, après Sotchi 2014 et PyeongChang 2018.

« Je reste confiant et dans ma bulle », avait-il expliqué à Olympics.com avant de prendre l'avion pour Pékin. « J'ai déjà fait des résultats en étant beaucoup plus amoché que cela. »

Durant l'épreuve de big air et malgré la douleur, le Nantais d'origine à tout de même fait une très belle performance avec notamment un triple cork 1620 avec trois grab différents. Noté 163,25 points, il a pris la 15e place des qualifications, manquant de peu la finale olympique, remportée par le Norvégien Birk Ruud.

« Il y a deux semaines j’étais hospitalisé pour une double fracture en bas du dos. J’ai cru que mon rêve olympique s’envolait avant même d’avoir commencé », avait-il annoncé sur ses réseaux sociaux, après les qualifications de big air.

« Je me suis surpassé, j’ai donné tout ce que j’avais pour réaliser ces 3 sauts et c’est sûrement ça le plus important. »

Puis le skieur a eu un regain de motivation quelques jours après, expliquant sur Instagram que son dos allait mieux et qu'il était prêt pour attaquer sa deuxième compétition olympique : le slopestyle.

Mais c'était sans compter sur ce genou, qui lui avait déjà causé du tord à PyeongChang 2018.

Antoine Adelisse au sol après s'être rompu les ligaments croisés du genou durant les qualifications de ski slopestyle à PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Bis repetita de PyeongChang 2018

Antoine Adelisse ne garde pas un très bon souvenir de PyeongChang 2018. Déjà il y a quatre ans, le Plagnard était arrivé aux Jeux Olympiques d’hiver avec une blessure.

« J’avais traîné une blessure au genou durant toute la saison olympique avant PyeongChang. C’était ma deuxième blessure au genou. J’ai tout fait pour aller aux Jeux, mais malheureusement c’était trop tard en terme de blessure. J’ai chuté sur mon deuxième run et j’ai fini de rompre mon ligament croisé antérieur ce jour-là », se souvient-il.

Un vrai coup dur, d’autant que c’était la deuxième fois qu’il se rompait les ligaments croisés.

« Les croisés c’est dur parce que c’est presque huit mois d’arrêt pour chaque genou. »

L’histoire se répète donc pour le skieur français.