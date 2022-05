Victoire historique de Biniam Girmay sur la 10e étape du Giro 

Biniam Girmay a remporté la 10e étape du Giro ce mardi 17 mai. L'Érythréen s'est imposé au sprint dans les rues de Jesi pour s'offrir une victoire historique : il est le premier cycliste de son pays et le premier Africain noir à remporter une étape sur un Grand Tour.

Le coureur de l'équipe Intermarché - Wanty Gobert Matériaux avait terminé dans le top 5 de cinq étapes depuis le départ du Tour d'Italie 2022 à Budapest. Il a enfin pu goûter à la victoire après un dernier kilomètre parfaitement négocié dans la Province d'Ancône.

Bien placé dans la descente du Monsano, il a été le premier à lancer son sprint. Mathieu van der Poel a tenté de rivaliser mais il a dû relâcher son effort à quelques mètres de la ligne d'arriver et concéder la victoire.

« On a contrôlé depuis le départ. Je remercie mon équipe pour son travail, je suis très heureux. Toute l’équipe m’a aidé, même les grimpeurs. Pozzo a été incroyable. Il m’a super bien emmené. Au départ du Giro, on savait qu’on avait une chance de s’imposer. Ça fait partie de tout un processus, et je remercie tout mon entourage. Chaque jour, on écrit une nouvelle histoire, et je leur suis reconnaissant », a réagi le cycliste de 22 ans sur le site du Giro.

Ce succès lui permet de remonter au deuxième rang du classement par points. Celui qui avait déjà marqué l'histoire en gagnant Gand-Wevelgem au printemps n'a plus que trois unités de retard sur le Français Arnaud Démare.

Juan Pedro Lopez garde la tête du classement général devant Joao Almeida et Romain Bardet. Le Français pointe toujours à 14 secondes du maillot rose. Il était en deuxième position au sommet du Monsano, l'ultime difficulté du jour, et a terminé dans le même temps que le vainqueur du jour.

Classement de la dixième étape du Giro 2022

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) en 4 h 32 min 07 s Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) même temps Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa cycling team) même temps Wilco Kelderman (BORA-Hansgrohe) même temps Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) même temps

Classement général du Giro 2022 après dix étapes