Billets pour Paris 2024 : Inscrivez-vous pour avoir la chance d’être tiré au sort pour la première phase de vente

Comme le suggère le slogan « Ouvrons grand les Jeux », Paris 2024 veut partager avec vous le spectacle des prochains Jeux Olympiques. C’est pour cette raison que l’équipe a créé un système de billetterie qui rend cette inoubliable expérience accessible au plus grand nombre. Pour ce, il suffit de s’inscrire au cours des deux prochains mois, soit jusqu’au 31 janvier 2023, sur https://tickets.paris2024.org afin d’avoir une chance d’être tiré au sort et de pouvoir acheter des packs de billets personnalisés « Make Your Games » pour les Jeux.

Proposés pour la toute première fois au grand public dans le cadre de la billetterie des Jeux Olympiques, les packs de billets « Make Your Games » représentent votre première chance d’obtenir des billets pour vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 en direct depuis les tribunes.

« Avec près de 10 millions de billets disponibles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, autrement dit le plus grand nombre jamais mis en vente pour un événement sportif, nous ouvrons plus largement que jamais les Jeux. […] Alors que les inscriptions pour le tirage au sort se feront entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023, voici votre chance d’accéder à la première phase de vente : les packs de billets "Make Your Games" », a confirmé Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024.