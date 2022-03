De Nagano 1998 à Beijing 2022 : le bilan des porte-drapeaux de la France aux Jeux Paralympiques d’hiver

Benjamin Daviet peut être fier.

Non seulement il a ouvert la marche, devant l’équipe de France, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Beijing 2022, en République populaire de Chine le 4 mars, mais en plus, il s’est distingué en gagnant quatre médailles.

Mais qu’en est-il des autres para athlètes qui ont eu aussi porté fièrement la bannière de la France avant de lancer leurs Jeux ? La pression a-t-elle été trop forte ? Ou ont-ils réalisé des Jeux de toute beauté ?

Retour sur le bilan des porte-drapeaux français, de Nagano 1998 à Beijing 2022.

Nagano 1998 : Jean-Marie Frichet

Sport : ski alpin (guide)

: ski alpin (guide) Palmarès à Nagano 1998 : néant

Jean-Marie Frichet a été porte-drapeau de la France lors des Jeux organisés au Japon en 1998. Il était alors le guide du para skieur alpin non-voyant Stéphane Saas. Ensemble, les deux hommes ont remporté huit médailles paralympiques : deux en argent (géant et descente) à Séoul 1988, deux en or (géant et super-G) à Tignes/Albertville 1992, ainsi qu’une en argent (descente) et trois en or (super-G, géant, slalom) à Lillehammer 1994.

Lors de l’édition suivante, et alors que Frichet a fièrement porté le drapeau de la France lors du défilé des para athlètes, les médailles sont cette fois en chocolat, avec deux quatrième places en descente et en géant.

Par la suite, le guide est devenu chef de mission de l’équipe de France à PyeongChang 2018. Saas, lui, s’est éteint en avril 2021 à l’âge de 59 ans.

Didier Riedlinger à Nagano 1998, quatre ans avant d'être porte-drapeau Photo de Alex Livesey/Allsport

Salt Lake City 2002 : Didier Riedlinger

Sport : ski nordique (biathlon, ski de fond)

: ski nordique (biathlon, ski de fond) Palmarès à Salt Lake City 2002 : néant

L’Alsacien Didier Riedlinger est arrivé à Salt Lake City 2002 dans la peau d’un quadruple champion paralympique après ses quatre médailles d’or à Lillehammer 1994. Quatre ans plus tard, Riedlinger – qui doit circuler en fauteuil roulant depuis un accident qui l’a rendu paraplégique en 1986 – a remporté deux médailles de bronze à Nagano 1998.

En revanche, il repart bredouille de l’édition des Jeux organisée aux États-Unis où il a porté le drapeau de la France. En para biathlon, il termine 17e du 7,5 km. Dans les épreuves du para ski de fond, catégorie assis, il fait 28e au 15 km LW10-12, 9e au 10 km LW11 et 9e au 5 km LW11.

Anne Floriet à Turin 2006 Photo de Bryn Lennon/Getty Images

Turin 2006 : Anne Floriet

Sport : ski nordique (biathlon, ski de fond)

: ski nordique (biathlon, ski de fond) Palmarès à Turin 2006 : 1 médaille d’or, 2 médailles de bronze

Un autre biathlète/fondeur est appelé pour mener la France à la cérémonie d’ouverture des Jeux, à Turin 2006, mais cette fois, il s’agit d’une femme. Anne Floriet a déjà remporté l’argent en 7,5 km debout en para biathlon à Nagano 1998 et à Salt Lake City 2002.

En Italie en 2006, Floriet se distingue dans les deux sports qu’elle pratique en dépit de la maladie d'Ollier dont elle est atteinte, qui touche les os. Elle décroche deux médailles de bronze : sur le 7,5 km (biathlon) et dans le 10 km (ski de fond), mais surtout l’or sur le 12,5 km de biathlon.

Romain Riboud à Vancouver 2010 Photo de Ezra Shaw/Getty Images

Vancouver 2010 : Romain Riboud

Sport : ski alpin

: ski alpin Palmarès à Vancouver 2010 : néant

Hémiplégique de naissance, le Savoyard compte deux médailles, en argent, à son arrivée à Vancouver 2010, toutes deux glanées huit ans plus tôt à Salt Lake City 2002, en super-G et géant debout.

Muet à Turin 2006 alors qu’il était champion du monde de géant 2004, Romain Riboud ne trouve pas le rythme non plus au Canada : 16e en slalom, 23e en descente, et DNF en géant et super-G. Il a aussi participé à Sotchi 2014 sans plus de réussite.

Vincent Gauthier-Manuel à Sotchi 2014 Photo de Tom Pennington/Getty Images

Sotchi 2014 : Vincent Gauthier-Manuel

Sport : ski alpin

: ski alpin Palmarès à Sotchi 2014 : 1 médaille d’or, 1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze

Un nouveau skieur alpin a eu l’honneur de porter le drapeau tricolore à Sotchi 2014. Quatre ans plus tôt à Vancouver, Gauthier-Manuel a brillé en rapportant une médaille de bronze (descente) et deux médailles d’argent (super-G, super combiné) dans la catégorie debout où il concourt, lui qui est né sans avant-bras gauche.

Après avoir décroché six titres en ski alpin lors des Championnats du monde 2011 et 2013, le Jurassien excelle encore à Sotchi. Certes, il termine quatrième du super-G et ne finit pas le super-combiné, mais il rapporte le bronze en descente, l’argent en slalom et l’or en géant !

Marie Bochet à PyeongChang 2018 Photo de Maddie Meyer/Getty Images

PyeongChang 2018: Marie Bochet

Sport : ski alpin

: ski alpin Palmarès à PyeongChang 2018 : 4 médailles d’or

Marie Bochet, elle aussi skieuse alpin, a déjà le statut de star des Jeux Paralympiques à son arrivée en République de Corée. Quatre ans plus tôt, à Sotchi, elle a remporté quatre médailles, toutes en or en ski alpin. Descente, super-G, géant et super combiné, elle a terminé en tête de quatre des cinq courses auxquelles elle a participé.

Quatre ans plus tard, elle ne ressent pas la pression même si elle a fait défiler la France à la cérémonie d’ouverture. L'athlète aux 22 titres de championne du monde décroche quatre nouvelles médailles, encore en or là aussi, en descente, super-G, géant et slalom.

Benjamin Daviet à Beijing 2022 Photo de Lintao Zhang/Getty Images

Beijing 2022 : Benjamin Daviet

Sport : ski nordique (biathlon, ski de fond)

: ski nordique (biathlon, ski de fond) Palmarès à Beijing 2022 : 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent

Le biathlète et fondeur français n’a pas non plus tremblé lors de l’édition où il a porté le drapeau de la France. Benjamin Daviet a en effet remporté quatre médailles en six épreuves auxquelles il a participé : l’argent dans la moyenne distance du para ski de fond, l’or dans le sprint de ce même sport, encore l’or dans l’individuel du para biathlon et l'argent en relais open 4 x 2,5 km de ski fond lors de la dernière journée de compétition à Pékin.

De PyeongChang 2018, il avait ramené cinq médailles, ce qui lui avait aussi permis de faire partie des candidats à la nomination en tant que porte-drapeau pour les Jeux suivants à Pékin. Et cela lui a plutôt bien réussi !

