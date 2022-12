Biathlon : Sophie Chauveau 4e du sprint femmes au Grand-Bornand, Anna Magnusson en or | Compte-rendu et Résultats

Anaïs Chevalier-Bouchet est arrivée avec 36,8 s de retard et un 9/10 au tir, alors que la leader du classement général Julia Simon a réalisé 2 fautes au tir debout (8/10), franchissant la ligne avec 49,2 s de retard.

« C’est dingue, je n’en reviens pas ! », a-t-elle déclaré au micro de La chaîne L'Équipe. « Merci à tout le monde, le public était fou. J’étais vraiment stressée avant la course et les coachs m’ont aidé à dédramatiser l’événement. »

Mais la France a vibré avec la quatrième place de Sophie Chauveau , 23 ans et originaire du Grand-Bornand, qui réalise sa première saison sur le circuit de Coupe du monde. Autrice d'un 10/10 sensationnel, elle est arrivée avec 19,9 s de retard, à 4,7 s du podium.

C’est bien la Scandinave Anna Magnusson qui a été la plus forte avec un sans faute au tir et une arrivée en 21 min 04 s 7. La biathlète de 27 ans remporte ainsi sa première victoire en Coupe du monde, avec 12,8 s d’avance sur sa compatriote Linn Persson (9/10 au tir) et 15,2 s sur l’Allemande Denise Herrmann-Wick (9/10).

Résumé du sprint femmes de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand Bornand

L’Allemande Vanessa Voigt, 11e au classement général, part en premier lors de ce sprint, avant de voir l’une des favorites de la saison Hanna Oeberg, 7e avant la course du jour.

Le public français, présent en masse comme à son habitude au Grand-Bornand, se fait entendre au départ d’Anaïs Chavalier-Bouchet, qui réalise un 5/5 très rapide au premier tir couché, le premier des deux prévus lors d’un sprint, et sort avec 2,9 s la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, deuxième du général avant le sprint et elle aussi autrice d’un sans faute couchée.

Leader au classement général, Julia Simon s’élance sous des acclamations exceptionnelles et après un peu moins de 7 minutes de course, elle arrive au premier tir avec 100% de tirs couchés réussis cette saison. Elle conforte cette impressionnante statistique avec un nouveau 5/5, mais ressort à 5,2 secondes de sa compatriote Chevalier-Bouchet.

« J’ai vécu un calvaire aujourd’hui, je n’avais pas les jambes », déclarait-elle après la course. « J’ai l’impression de ne pas avoir vécu la course à 100 % et d’avoir subi. Je vais devoir rectifier ça pour la suite. »

Après le premier tir, la Suédoise Linn Persson est en tête avec 3,9 s d’avance sur Elvira Oeberg, la sœur cadette d’Hanna. Sophie Chauveau n’est que 13e à ce moment, avec 13,9 s de retard.

Debout, Chevalier-Bouchet commet une faute et ressort avec 12,7 s de retard sur l’Allemande Denise Herrmann-Wick mais plus de 3 s d’avance sur Tandrevold. Julia Simon, quant à elle, réalise deux fautes debout et laisse échapper les chances de podium sur ce sprint.

Elvira Oeberg pouvait jouer la victoire mais elle commet une faute à sa dernière balle du tir debout. Sa compatriote Linn Persson commet une faute également, mais à l’avant-dernière balle. Mais c’est bien Chauveau qui réalisait un sans faute et pouvait rêver d’un podium pour sa cinquième course en Coupe du monde, sortant deuxième après le tir debout.

Mais elle concédait quelques secondes capitales en fin de course pour finalement terminer à une superbe quatrième place.