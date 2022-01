Biathlon, Ruhpolding (GER) : le ROC remporte le relais hommes, la France 5e et cafouillage entre la Suède et la Norvège

L'avant dernier relais masculin de biathlon de Coupe du monde s'est déroulé à Ruhpolding, le samedi 15 janvier.

L’équipe du ROC s’est imposée en 1 h 11 min 06 s devant l’Allemagne, à domicile, à 7 secondes et la Biélorussie à 23 secondes. L’équipe de France a terminé la course en 5e position à 1 min 15 s de la tête de course. Malgré un début poussif pour les Bleus, Émilien Jacquelin a délivré une performance remarquable avec un score parfait au tir et un très bon ski.

« C’est la premiere fois que je ne fais pas de faute au tir sur un relais masculin. Je suis très content, parce que je ne vous cache pas que ces derniers temps ont été compliqués pour moi. Il y a eu beaucoup de remises en question. La meilleure façon de rebondir c'était de faire les choses à ma manière », a-t-il déclaré au micro de L’Équipe après son relais.

Cette course hommes a également été marqué par le cafouillage entre les équipes de Norvège et de Suède. Dès le premier tir debout, Peppe Femling, le premier relayeur Suédois, a tiré sur la cible du Norvégien Aleksander Fjeld Andersen. Un peu perdu par la situation, Andersen a perdu beaucoup de temps. Les Norvégiens, premiers au classement du relais hommes depuis le début de la saison, sont sortis derniers du pas de tir.

Après des tours de pénalités pour la Suède et une compensation de temps de deux minutes, accordée à la Norvège, les deux équipes se sont respectivement classées 6e et 7e.

À l'issue de ce week-end en Allemagne, il ne restera plus qu'une ultime étape de Coupe du monde de biathlon avant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Les biathlètes auront rendez-vous en Italie, à Antholz-Anterselva du 20 au 23 janvier 2022.

Le film du relais 4 x 7,5 km hommes de Ruhpolding

Même si le relais français était très attendus à Ruhpolding, cette cinquième place reste une très belle performance, compte tenu de l'entame de la course.

Le premier relayeur, Fabien Claude, s’est retrouvé en difficulté dès le premier tir couché, avec trois balles de pioches et un tour sur l’anneau de pénalité. Il est sorti à l’avant dernière place du pas de tir. Malgré un bon ski et une seule balle de pioche sur le tir debout, le retard était toujours conséquent avec la tête de course, détenue par les Italiens à ce moment de la course.

Claude a donné de relais à Émilien Jacquelin en 14e position. Et lors de son relais, Jacquelin a délivré une véritable démonstration de force. Impeccable au tir et impérial sur ses parties de ski, le n°2 du classement général de Coupe du monde à replacé le relais tricolore en 3e position, après être même passé en 2e position entre le tir couché et le tir debout.

Le troisième relayeur français était le jeune Éric Perrot, pour sa toute première participation à un relais hommes en Coupe du monde. Malgré deux balles de pioches au tir couché, Perrot est ressorti dans le top 5 de la course, avec 25 secondes de retard sur le relais du ROC, dont le troisième relayeur était Alexander Loginov, l’un des biathlètes les plus rapides au tir couché du circuit mondial. Sur le tir debout, le champion du monde junior 2021 de relais, a dû piocher deux nouvelles balles pour ressortir à la 7e place avec 42 secondes de retard sur la tête de course.

Quentin Fillon Maillet, le leader du classement général, a pris le relais en 7e position avec 56 secondes de retard sur le ROC. Grâce à ses qualités de skieur, QFM était remonté à la 4e place mais malheureusement pour le Français, le tir couché lui a joué des tours, avec deux balles de pioches. Septième avec 1 min 17 de retard, le podium devenait insaisissable pour les Bleus. Avec un sans faute au tir debout, Quentin Fillon Maillet était alors en 5e position, mais loin derrière l’équipe d’Italie 4e.

À l’approche de la poursuite hommes qui aura lieu dès dimanche 16 janvier, il fallait raison garder. Quentin Fillon maillet a donc franchi la ligne d'arrivée en 5e position.

Voir les résultats complets ici.

Le programme de Ruhpolding

L’étape de Ruhpolding se poursuit dans les jours à venir. Découvrez le programme ci-dessous.