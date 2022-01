Biathlon, sprint 7,5 km, Ruhpolding (GER) : Elvira Öberg en or devant Marte Olsbu Røiseland

Elvira Öberg réduit l’écart.

En signant un sixième podium en Coupe du monde de biathlon cette saison, la Suédoise réduit en effet l’écart sur l’incontournable Norvégienne Marte Olsbu Røiseland, toutefois toujours leader du classement général.

À l’occasion de l’avant-dernière étape de Coupe du monde avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, organisée à Ruhpolding en Allemagne, Öberg a même enregistré sa première victoire de la saison dans un sprint 7,5 km femmes.

Elle a devancé de 21,6 s Marte Olsbu Røiseland alors que les deux femmes ont toutes deux réalisé un sans-faute au tir. L’Italienne Dorothea Wierer, de son côté, a accroché son premier podium de la saison en terminant troisième, avec elle aussi zéro fautes.

Deux Françaises se placent dans le top 10 : Justine Braisaz-Bouchet a fini cinquième devant Anaïs Bescond, septième.

Røiseland, médaillée d'argent à PyeongChang dans cette épreuve, a un temps pensé qu’elle avait signé sa sixième victoire de la saison, mais elle en restera à cinq. La raison ? L’excellente course d’Öberg, auteur d’un sans-faute au tir, comme Røiseland. Mais elle a skié plus vite et a fini avec 21,6 s d’avance.

« Je suis contente de mon tir aujourd'hui », se réjouissait la vainqueur du jour au micro de La Chaîne L’Équipe. « J'arrive enfin à faire un 10/10. Je n'avais pas encore réussi à faire quelque chose de bien en sprint. »

Wierer, vainqueur de la Coupe du monde en 2019 et 2020, a aussi fait un 10/10 mais a terminé à 29,7 s d’Öberg au chrono. À moins d’une seconde de l’Italienne, on retrouve la Biélorusse Dinara Alimbekava, médaillée d’or au relais 4 x 6 km à PyeongChang 2018.

Juste derrière, Braisaz-Bouchet n’a commis qu’une erreur, sur le tir debout, ce qui lui permet de prendre la cinquième place. C’est une nette amélioration après ses 5 fautes en sprint et ses 7 fautes en poursuite à Oberhof.

« C’est une course avec la manière, je suis particulièrement contente de mon tir », a-t-elle déclaré sur La Chaîne L’Équipe. « C’est dommage sur cette balle debout, la balle part toute seule. L’important pour moi était d’avoir de la présence sur le tapis et dès l’arrivée sur le pas de tir couché, j’ai réussi à appliquer les priorités. »

« La semaine dernière, j’avais plein de confiance et d’idées mais sur le pas de tir, j’avais un manque de lucidité et de présence. J’étais absorbée par l’attente du résultat. Aujourd’hui, j’ai analysé mon comportement sur le tapis de la semaine dernière et il a juste fallu que je me botte les fesses pour passer au-dessus de mes peurs. »

Découvrez les résultats complets ici.

Malgré un zéro fautes, Bescond a terminé septième tandis que Julia Simon, qui avait très bien commencé avec un 5/5 et beaucoup d’agressivité dès le départ, est passée totalement à côté de son tir debout avec un 2/5, la reléguant au final à la 23e place.

« Au bout de 50 Coupes du monde, je suis censée savoir gérer ça », a regretté celle qui avait signé trois deuxièmes places lors des quatre dernières étapes de Coupe du monde. « J'étais ultra-focus sur ma course. J'étais peut-être même trop à l'attaque. Je me suis torpillée toute seule comme une grande. C'est dommage parce que j'ai vraiment la sensation que j'aurais pu faire quelque chose de bien. J'avais les jambes. Une erreur, ça aurait pardonné. Deux, c'est déjà too much. Trois, on n'en parle même plus. Voilà, ça fait mal. »

Pour son retour après un rhume (elle avait déclaré forfait pour Oberhof), la Norvégienne Tiril Eckhoff, vainqueur de la Coupe du monde 2020-21 et championne du monde 2021 sur 7,5 km sprint et 10 km poursuite, a terminé à la 19e place avec une faute à chaque pas de tir, à 1 min 20 s 9 d’Öberg.

Les sœurs françaises Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier ont terminé 14e et 16e respectivement. Paula Botet, qui effectuait sa deuxième course en Coupe du monde, a signé un 10/10 au tir.