Biathlon, relais mixte - France - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le relais mixte a lancé les festivités du biathlon à Beijing 2022.

Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont tour à tour parcouru 6 km et sont passés deux fois chacun sur le pas de tir pour offrir à la France sa première médaille des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Les Norvégiens Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, et les frères Johannes Thingnes et Tarjei Boe ont terminé devant les Français, avec 0,9 s d’avance, au terme d’un finish à couper le souffle. Les athlètes du ROC Uliana Nigmatullina, Kristian Reztsova, Alexander Loginov et Eduard Latypov finissaient à 1,5 s des Norvégiens. Autant dire que le suspense a perduré pour savoir qui allait prendre quelles places sur le podium.

Revivez en vidéo ici cette première épreuve époustouflante du biathlon disputée à Pékin.

Cette vidéo sera disponible aux USA à partir du 2 mars (00h01 PST | 03h01 EST).