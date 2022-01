Biathlon : Quentin Fillon Maillet auteur du doublé sprint/poursuite à Ruhpolding, Desthieux 4e

Un nouveau doublé sprint/poursuite pour Quentin Fillon Maillet.

Déjà vainqueur du sprint, quelques jours plus tôt, le leader du classement général s'est de nouveau imposé lors de la poursuite 12,5 km hommes ce dimanche 16 janvier à Ruhpolding, en Allemagne. C'est la deuxième fois de sa carrière que le double champion du monde réussi ce doublé. La dernière fois remonte à la saison dernière, lors de l'étape de Coupe du monde à Nové Město na Moravě, en République Tchèque. De plus, c'est la quatrième victoire de poursuite consécutive de Quentin Fillon Maillet. Il conserve donc son double maillot jaune et rouge, synonyme de leader de l'épreuve et du classement général.

« Je savais que je n’avais qu’une pénalité d’avance pour jouer la première place. Cela n’a pas été facile, mais je suis vraiment content de remporter une nouvelle victoire aujourd’hui et de faire honneur à ce maillot », a déclaré Quentin Fillon Maillet au micro de L’Équipe.

Le Russe Alexander Loginov est arrivé deuxième, à l'issue d'une course folle. Parti 32e de cette poursuite, le champion du monde de sprint 2020, n'a fait qu'un tour de pénalité et parfaitement fait parlé sa vitesse sur les skis. Le Biélorusse Anton Smolski complète ce podium.

Au pied du podium, le Français Simon Desthieux, au repos la veille lors du relais hommes, a fait une très bonne course. Il est arrivé seulement 22 secondes derrière Fillon Maillet alors qu'il partait à la 9e place.

Fabien Claude est arrivée 12e, Émilien Jacquelin 20e alors qu'il partait au delà de la 50e place. Antonin Guigonnat et Éric Perrot sont arrivés respectivement 36e et 37e.

Le film de la poursuite 12,5 km hommes à Ruhpolding

Le premier fait de course de cette poursuite hommes à Ruhpolding est survenu dès le premier tir couché. Quentin Fillon Maillet a manqué une cible et a été obligé de faire un tour de pénalité, quand le local de l’étape, Benedikt Doll, a fait le plein pour repartir en tête de la course. Éric Perrot a lui aussi fait un sans faute et est sorti en 6e position de ce premier tir.

La densité était telle que de nombreux biathlètes ont dû attendre que des tapis se libèrent pour pouvoir effectuer leur tir. Émilien Jacquelin a commis deux erreurs et est resté au de la de la 50e place.

Grâce à ski rapide et un sans faute au second tir couché, QFM a conservé un écart de 10 secondes sur Doll. La belle opération entre ces deux tirs vient du Français Fabien Claude qui a été très rapide et malgré un tour de pénalité, est sorti à la cinquième place de ce deuxième tir. À noter également l’incroyable remonté du Russe Alexander Loginov, parti en 32e position qui est ressorti 4e à mi-course. Le Suédois Sebastian Samuelsson est lui aussi revenu dans la course après ce second tir, prenant la 8e place, avant de dépasser le Lituanien Vytautas Strolia, l’Autrichien Simon Eder et Fabien Claude pour prendre la 5e place.

Gros changement de situation après le premier tir debout. Benedikt Doll a commis deux erreurs et laissé filer Fillon Maillet, auteur d’un 5/5. C’est donc un autre biathlète allemand, Erik Lesser, qui a pris le Français en chasse, avec 36 secondes de retard sur le leader du classement général, suivi de près par Samuelsson.

Le dernier tir debout a été compliqué pour tous les hommes de tête. Si Fillon Maillet a été contraint de faire un tour de pénalité, l’avance qu’il avait accumulé et les erreurs de Samuelsson et Lesser ont permis à Quentin Fillon Maillet de conserver la tête de la course pour s’imposer en 31 min 30 s. Avec une seule faute durant toute la course, Loginov s’est adjugé la deuxième place à 8 s 8 secondes du Français. Le Biélorusse Anton Smolski a complété ce podium à 13 secondes de la tête de course. Très belle performance également du Français Simon Desthieux qui s’est offert la quatrième place avec un 18/20 au tir.

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.