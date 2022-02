Qui peut défier l'équipe de France lors du sprint 10 km hommes ?

Ils sont attendus et pour l’instant, ils répondent présent.

La France du biathlon brille aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, puisqu’elle a placé un athlète ou une équipe sur le podium de trois des quatre épreuves déjà disputées en République populaire de Chine.

Tout a commencé avec l’argent de l’équipe de France d’Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin dans le relais mixte, le 5 février. Puis l’argent encore de Chevalier-Bouchet deux jours plus tard sur le 15 km individuel, suivi de la première médaille d’or offerte à la France par Fillon Maillet dans le 20 km individuel. Les podiums ont une couleur bleu-blanc-rouge lors de ces Jeux, même si la Norvège est aussi à la lutte, forcément.

Alors quid du sprint 10 km du samedi 12 février ? Les Français sauront-ils offrir une quatrième médaille française dans le sport du biathlon aux JO 2022 ?

Des menaces très variées

Difficile de prédire qui montera sur les trois premières marches du podium du sprint à Beijing 2022 tant les menaces peuvent venir des quatre coins du globe (de l’Europe en réalité), comme en atteste le début de saison 2021-22 de Coupe du monde.

En effet, le sprint n’a pas vraiment trouvé de leader cette année puisqu’en six épreuves de Coupe du monde, seul Sebastian Samuelsson a signé deux victoires, ce qui lui permet d’enfiler le dossard rouge. Mais le Suédois a réalisé son doublé il y a bien longtemps, en tout début de saison, fin novembre et début décembre.

Les autres fois, l’Allemand Johannes Kuehn, le Norvégien Johannes Thingnes Boe, le biathlète du ROC Alexandr Loginov et le Français Quentin Fillon Maillet ont fini en haut du podium.

Et de nombreux autres biathlètes sont venus gravir les marches de la boîte de la Coupe du monde en sprint en 2021-22 : l’Allemand Benedikt Doll, le Biélorusse Anton Smolski, le Français Emilien Jacquelin, le biathlète du ROC Eduard Latypov, le Suédois Martin Ponsiluoma et les Norvégiens Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaestad Christiansen et Filip Fjeld Andersen.

Les menaces peuvent donc venir de partout, même si avant Beijing 2022, Fillon Maillet a réussi à enchaîner trois victoires de rang en Coupe du monde à Oberhof et à Ruhpolding, les 9, 13 et 16 janvier derniers, dont le sprint. Et il est le leader du classement général, et médaillé d'or en individuel à Beijing 2022. Il part donc peut-être légèrement favori.

Une régularité difficile à trouver

Mais cette régularité, si difficile à trouver cette saison, ne semble pas vraiment compter pour grand-chose. Si l’on remonte à la saison passée, par exemple, on remarque que les Norvégiens avaient fait 1, 2 et 3 en sprint, avec Johannes Boe en chef de file, comme au général. Mais là encore, ce semblant de régularité n’a pas compté aux Championnats du monde 2021 puisque c’est Ponsiluoma qui a été sacré au sprint, devant Simon Desthieux – qui n’était monté sur aucun podium de Coupe du monde dans les épreuves de sprint cette saison-là – et son compatriote Jacquelin.

Par ailleurs, les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 avaient eux aussi été imprévisibles dans l’épreuve du sprint : l’Allemand Arnd Peiffer a été sacré champion olympique alors qu’il n’était monté que sur un podium individuel en Coupe du monde auparavant cette saison-là. Le Tchèque Michal Krcmar et l’Italien Dominik Windisch sur aucun. Quand on vous dit que cette épreuve du sprint n’a que faire des biathlètes réguliers.

Dans ce cas-là, les Français Fabien Claude, 0 podium en 2021-22, et Simon Desthieux, une seule troisième place en novembre, pourraient bien s’inviter à la fête du biathlon, ce vendredi.

Un duel Norvège/France ?

En revanche, si l’on en croit la forme du moment, à Beijing 2022, l’épreuve pourrait bien se jouer entre Norvégiens et Français à nouveau : la Norvège a fini en or au relais mixte, avant de prendre deux fois le bronze et un titre sur les épreuves individuelles femmes et hommes.

Cependant, « la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain », prévient la biathlète française Anaïs Chevalier-Bouchet dans un entretien avec Olympics.com. « On peut gagner un jour et faire 40e le lendemain ou l'inverse. »

Justement, côté français, Emilien Jacquelin – le dauphin de Fillon Maillet au général de la Coupe du monde – a terminé 72e du 20 km individuel le 8 février et trois jours de repos peuvent lui avoir permis de se reconcentrer. Il compte cinq podiums en Coupe du monde cette saison, dont deux deuxièmes places au sprint début décembre et début janvier.

Alors pourrait-ce être le moment que Jacquelin aurait choisi pour briller dans cette édition des Jeux Olympiques ?