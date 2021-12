Biathlon, poursuite 12,5 km : Quentin Fillon Maillet en or !

Deuxième victoire cette saison et le dossard jaune !

Le Français Quentin Fillon Maillet a décroché sa deuxième victoire en Coupe du monde cette saison après la poursuite déjà à Hochfilzen, et son troisième podium après son bronze au 10 km sprint à Östersund.

Il a conclu ses 12,5 km avec 0 faute et avec un chrono de 30 min 58 s 3, soit 16,1 s d’avance sur Eduard Latypov, de la Fédération de biathlon de Russie. Le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen, vainqueur de l’épreuve à Östersund le 5 décembre, a pris la troisième place.

Avec cette deuxième victoire, Fillon Maillet récupère le dossard jaune qu’il pourra donc porter dimanche 19 décembre à l’occasion de la mass start, à partir de 14h45.

Comment Fillon Maillet s’est imposé

Après sa démonstration de force, la veille dans le sprint 10 km individuel, le Norvégien Johannes Thingnes Bø a eu un coup de moins bien ce samedi puisqu’il commettait deux erreurs dès la première salve de tirs couchés. Il a donc rapidement perdu la première place, au profit d’Eduard Latypov.

Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, partis quatrième et septième respectivement, remontaient eux aussi tranquillement et continuaient de s’épauler pour faire un bout de course ensemble. Ils réalisaient tous les deux un sans-faute aux tirs couchés. Latypov restait au contact des deux Français, mais commettait une erreur aux premiers tirs debout. C’était véritablement le tournant de la course puisque Jacquelin craquait aussi au même stade de la course, commettant deux erreurs qui lui faisaient perdre de précieuses secondes.

Vetle Sjaastad Christiansen en profitait pour revenir à proximité de Latypov pendant que Jacquelin était distancé. Fillon Maillot continuait de s’échapper et prenait même 30 secondes d’avance sur Latypov. La quatrième et dernière salve de tirs était décisive : le Français obtenait son 20/20 sous les hourras du public et s’envolait, tandis que Christiansen – lui aussi auteur d’un sans-faute – repartait devant Latypov qui le doublait finalement dans les derniers kilomètres. Christiansen n’avait toutefois pas dit son dernier mot et fondait sur l’athlète de la Fédération de biathlon de Russie. La deuxième place se jouait au photo finish : Latypov était bien en argent.

Quelques secondes plus tôt, Fillon Maillet s’était emparé d’un drapeau français quelques mètres avant la ligne d’arrivée pour la franchir le sourire aux lèvres et les bras levés, visiblement envahi par les émotions.

Son compatriote Jacquelin n’a pas eu la même réussite. Il a franchi la ligne d’arrivée 1 min 24 s 2 plus tard, après avoir commis 5 fautes au total. Johannes Thingnes Bø a terminé cinquième au final avec un 17/20.

Des émotions vives

« En termes d'émotions, c'est vraiment très fort », a déclaré Fillon Maillet, très ému, au micro de L’Équipe. « Ça dépasse tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Les deux derniers tirs, le dernier tour, c'était juste fantastique. J'étais porté par le public, c'était exceptionnel. C'est vraiment une belle victoire à la maison. »

« C'est super », a-t-il réagi quand on lui a annoncé qu’il porterait le dossard jaune de leader dimanche. « Je me fais vraiment plaisir et là, c'est juste exceptionnel. J'ai du mal à parler mais c'est vraiment fort. C'est juste magique. »

Son coéquipier Simon Desthieux, treizième ce samedi, n’a pas tari d’éloges à son propos : « Il a été énorme aujourd'hui. Il est sur une autre planète depuis la semaine dernière à Hochfilzen. Là, il est dans une dynamique incroyable. Ça enchaîne les victoires, jusqu'au jaune, je suis content pour lui. »