Biathlon, Oberhof (GER) : La Norvège survole le premier relais mixte de l'hiver, Julia Simon offre le podium à la France

La France est montée sur le podium du premier relais mixte de l'hiver. Mais les Bleus ont eu besoin de s'employer pour y arriver à Oberhof ce samedi 8 janvier. À plus de deux minutes de la Norvège qui s’est imposée devant la Biélorussie, Julia Simon a coupé la ligne d'arrivée en troisième position avec moins de dix secondes d'avance sur un trio composé de la Suède, du ROC et de l'Allemagne.

Deuxième du sprint vendredi, la dernière relayeuse tricolore a fait la différence. Partie en septième position, elle a a profité de sa confiance pour briller sur les skis et assurer l'essentiel malgré cinq balles de pioche sur le pas de tir. Sa performance est venue souligner l'excellent travail réalisé par Anaïs Bescond juste avant elle. La championne olympique en titre de relais mixte n'a peut-être pas permis aux Bleus de gagner des places au classement, mais elle a repris 30 secondes sur le podium provisoire durant son relais.

Reléguée à plus d'1 min 20 de la première place après les passages d'Antonin Guigonnat et Simon Desthieux, l'équipe de France a assuré le podium. Ce très bon résultat vient souligner l'excellent début de saison du collectif tricolore. Ce samedi 8 janvier, la Norvège des frères Boe, Tandrevold et Roeiseland était intouchable. Les Scandinaves ont dominé la course de bout. Victorieux en 1 h 28 min 51 s 4, ils ont eu plus de 30 secondes d'avance sur la Biélorussie pendant la majeure partie de la course.

Le film du relais mixte d'Oberhof

Plus d'informations à venir...

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.