Biathlon, Oberhof (GER) : Roeiseland impériale, deux Françaises au pied du podium 

Marte Olsbu Roeiseland a régné sans partage sur l'étape de Coupe du monde d'Oberhof. Victorieuse du sprint vendredi et membre de l'équipe norvégienne qui a remporté le relais mixte samedi, elle a enlevé la poursuite ce dimanche 9 janvier. Ce carton plein lui permet de confirmer sa place en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Partie avec sept secondes d'avance, elle a terminé la course de 10 km en 33 min 18 s 8, 33 secondes avant Hanna Oeberg. Dix secondes derrière la Suédoise, Dzinara Alimbekava a complété le podium.

Les trois premières du classement sont passées à deux reprises sur l'anneau de pénalité. Deux Françaises ont suivi pour intégrer le top 5 du jour : Julia Simon (4e) et Anaïs Chevalier-Bouchet (5e).

« La manière n'est pas forcément très bonne avec deux fautes au début qui me sortent de la course mais quatrième, c'est un résultat très honorable. Il y a de la frustration mais aussi de la satisfaction », a réagi la première Française du jour au micro de La Chaîne L’ Équipe.

Partie en deuxième position après son résultat sur le sprint de vendredi, la biathlète de 25 ans a vu le podium lui échapper malgré un très bon ski. Elle a fait trois fautes sur le pas de tir dont deux sur le premier tir couché.

Anaïs Chevalier-Bouchet a aussi perdu du terrain dès le premier tir couché. Malgré un 19/20, la troisième de la poursuite des derniers Championnats du monde n'a pas eu le rythme suffisant sur les skis pour se mêler à la course au podium jusqu'au bout.

Les autres membres de la délégation tricolore n'ont pas terminé dans le top 15 : Chloé Chevalier (17e), Anaïs Bescond (23e), Justine Braisaz-Bouchet (30e) et Paula Botet (39e).

Le film de la poursuite femmes d'Oberhof

Marte Olsbu Roeiseland a commencé très fort. Partie avec sept secondes d'avance sur Julia Simon, elle en avait dix de plus au premier passage sur le pas de tir. Son rythme sur les skis a été bonifié par un 5/5 qui lui a permis de prendre rapidement le large en tête.

Alors que Julia Simon commettait deux fautes et glissait à la 13e place, Hanna Oeberg ou Katarina Reztsova réalisaient un sans-faute mais n'arrivaient pas à se rapprocher à moins de 30 secondes de la première place.

À la faveur d’un 5/5, Anaïs Bescond a intégré le top 10 à une minute de Marte Olsbu Roeiseland. Anaïs Chevalier-Bouchet suivait deux places plus loin après avoir commis une faute.

Alors que la Norvégienne augmentait l'écart sur les skis, son avance a été réduite quand elle a dû passer sur l'anneau de pénalité. Son 9/10 aux tirs couchés a donné espoir à Katarina Reztsova, Hanna Oeberg, Dzinara Alimbekava, Mari Eder, Anais Bescond et Iryna Leshchanka qui pointaient à moins d'une minute à la mi-course. Deux autres Françaises étaient revenues dans le top 10 : Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon.

Marte Olsbu Roeiseland a dû faire un deuxième détour par l'anneau de pénalité après son premier tir debout mais elle a conservé un matelas d'une vingtaine de secondes sur la concurrence. Alors qu'Anaïs Bescond commettait deux fautes et perdait du terrain, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet sont revenues dans la course au podium. Mais elles n’ont pas réussi à modifier l’ordre du top 3 : Julia Simon a commis une faute supplémentaire sur le pas de tir et sa compatriote n’avait pas les jambes pour grimper dans la hiérarchie.

Marte Olsbu Roeiseland a coupé la ligne d'arrivée en 33 min 18 s 8 avec 33 s d'avance sur Hanna Oeberg. Dzinara Alimbekava a suivi dix secondes plus loin. Julia Simon a pris le meilleur sur sa compatriote dans le dernier tour pour remonter au quatrième rang. Anaïs Chevalier-Bouchet a complété le top 5 moins d'une minute après l'arrivée de la biathlète en tête du classement général de la Coupe du monde.

Les résultats complets de la poursuite femmes d'Oberhof

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.