Biathlon - Mass-start : Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet sur le podium au Grand-Bornand, Lisa Theresa Hauser en or | Résultats

« J'avais la rage de faire les choses bien aujourd'hui », a réagi Lou Jeanmonnot au micro de La chaîne l'Équipe. « J'étais en forme, et c'était une dinguerie avec le public. Merci à eux car ça fait tellement de bien. Ça fait plusieurs années qu'ont s'entraîne ensemble avec Sophie [Chauveau] et arriver à faire [ce top 10], c'est un régal. »

Cinq Bleues figurent également dans le top 10. La jeune Sophie Chauveau , originaire du Grand-Bornand et qui dispute sa première saison sur le circuit de Coupe du monde, termine 5e à +22,6 s et 18/20 au tir, juste devant Lou Jeanmonnot (+27,2 s - 18/20), sixième, et Chloé Chevalier , huitième (+32,4 s - 19/20).

Si l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser a décroché l’or en bouclant les 12,5 km de la mass-start en 33 min 54 s 1 et 19/20 au tir, Julia Simon a terminé deuxième à 12,3 s (18/20) devant Anaïs Chevalier-Bouchet (+14,3 s - 19/20). Deux Françaises sont sur le podium de cette dernière course de la semaine, ce dimanche 18 décembre.

Résumé de la mass-start femmes de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand-Bornand

Forte de son dossard jaune de leader du classement général, Julia Simon s’élance en tête, poussée par une ambiance de folie. La Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, cinquième au général avant la mass-start, accélère le rythme mais la Française recolle, tout comme le reste du peloton. Après 1,5 km de course, le rythme se calme et les 30 biathlètes semblent se diriger vers le premier tir, couché, sans réelle cassure.

Julia Simon poursuit son 100 % de réussite au tir couché cette saison avec le plein, comme Tandrevold, la Suédoise Elvira Oeberg, victorieuse lors de la poursuite de la veille, et l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser. La jeune Française Lou Jeanmonnot, 9e du sprint vendredi 16 décembre, fait également un 5/5 et repart dans le groupe de tête aux côtés de la Tchèque Marketa Davidova, la Suédoise Anna Magnusson, titrée lors du sprint, et Anaïs Chevalier-Bouchet.

Première faute pour Simon lors du deuxième tir, couché encore, qui repart avec moins de 20 s de retard à la 11e position. Oeberg, Hauser, Chevalier-Bouchet et Tandrevold et l’Italienne Dorothea Wierer réalisent quant à elle le sans faute.

Le rythme s’accélère aux abords du premier tir debout, notamment par l’intermédiaire d’Elvira Oeberg, l’une des biathlètes les plus rapides sur les skis ces deux dernières années. Elles ne sont plus que quatre en tête, et Anaïs Chevalier-Bouchet est bien présente.

C’est d’ailleurs la seule de ce groupe à réaliser 5/5 au troisième tir, debout, ce qui lui permet d’être seule en tête, avec Anna Magnusson à 7 secondes et Chloé Chevalier, la sœur d’Anaïs, à 9,1 s. Oeberg et Hauser manquent une cible et sont à 21 s, alors que Simon commet une nouvelle faute et accuse 31,5 secondes de retard.

Les deux sœurs mènent la course après 8,5 km de course et restent en tête avant le quatrième et dernier tir, debout et décisif.

Anaïs, l’ainée des deux, commet une faute alors que Lisa Theresa Hauser efface toutes les cibles et ressort en position. Chevalier-Bouchet est deuxième mais Julia Simon, qui finit avec un 5/5, est troisième. Deux Françaises sont à la poursuite de l’Autrichienne.

« J’ai essayé de profiter au maximum », déclarait Chloé Chevalier après la course à propos de cet avant-dernier tour avec sa sœur. « Au final, je suis arrivée sur le pas de tir [sans trop de pression], mais ce n’est pas passé. »

Au 11e kilomètre, Hauser a 15 s d’avance sur le duo tricolore, mené par Chevalier-Bouchet. Cinq Françaises occupent les sept première places, avec également jeune Sophie Chauveau, Chloé Chevalier et Lou Jeanmonnot.

Elvira Oeberg finit fort et revient à 2 s de Julia Simon, mais la leader du général accélère une dernière fois pour finalement franchir la ligne en deuxième position. Hauser était intouchable après son dernier sans faute, mais Chevalier-Bouchet résiste au retour de la Suédoise pour compléter le podium.

