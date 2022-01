Biathlon, mass start femmes, Antholz-Anterselva (ITA) : Dorothea Wierer en or, Anaïs Chevalier-Bouchet en bronze

Anaïs Chevalier-Bouchet décroche un troisième podium cette saison.

Deuxième au sprint 7,5 km à Östersund le 28 novembre, puis troisième dans la poursuite 10 km au même endroit le 4 décembre, et désormais troisième la mass start 12,5 km à Antholz-Anterselva. Anaïs Chevalier-Bouchet conclut donc sa « préparation » pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022 par une médaille de bronze.

Elle a fini avec 11,6 s de retard sur Dorothea Wierer, vainqueur en 35 min 58 s, et Dzinara Alimbekava, 3,7 s derrière l’Italienne.

Le déroulement de la course du 23 janvier

Wierer n’a pas signé le meilleur début de course possible puisqu’elle était en dehors du top 10 après les deux premiers passages sur le pas de tir (couché) après deux erreurs qui lui ont coûté deux tours de pénalité. Elle n’a cependant pas failli sur les tirs debout et est sortie troisième du troisième pas de tir, et deuxième du quatrième pas de tir, juste derrière Chevalier-Bouchet, avant de laisser ses concurrentes sur place pour franchir la ligne d’arrivée seule.

Alimbekava et Chevalier-Bouchet ont toutes deux enregistré des 19/20. La Française était devant après les troisièmes et quatrièmes tirs, mais a baissé pied en fin de course après une semaine éprouvante. La Biélorusse pointe désormais à la deuxième place du classement général, derrière Marte Olsbu Røiseland, largement devant et qui était absente en Italie. Alimbekava a doublé Elvira Öberg, elle aussi absente, comme sa sœur Hanna.

« J'ai souffert un peu dans tous les tours », a déclaré Chevalier-Bouchet au micro de la Chaîne L’Équipe. « J'ai beaucoup travaillé dans le deuxième tour pour rejoindre la tête après ma faute. Finalement, je suis revenue devant comme si je n'avais pas fait de faute, donc c'était bien. Mais ça m'a un peu coûté physiquement. Effectivement, le dernier tour, pfff... J'avais déjà skié avec Doro dans un des tours et je sentais qu'elle avait quand même pas mal de jus. »

« Vue la semaine que je fais, je savais que ça allait être compliqué physiquement. Mais j'ai bien fini le boulot. Faire un podium, c'est super. »

La Française Justine Braisaz-Bouchet (16/20), vainqueur du 15 km individuel vendredi et en bronze dans le relais avec l’équipe de France samedi, a très bien skié pour finir cinquième et a ainsi résisté à Tiril Eckhoff (18/20). Julia Simon, en argent vendredi, a terminé 10e avec un 17/20. Anaïs Bescond et Chloé Chevalier, également présentes sur le relais samedi, terminent respectivement 13e et 16e.

« En altitude, le surplus d'effort coûte cher et moi, j'ai géré ma course au seuil », a expliqué Braisaz-Bouchet. « Je suis allée à une allure qui me permettait de gérer l'effort, de mettre l'accélération là où il fallait et de lisser tout simplement. »

Le top 6 de la mass start