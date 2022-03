Kendall Gretsch remporte l’or en para biathlon six mois après son titre en triathlon à Tokyo, Oksana Masters en argent

Kendall Gretsch a de nouveau prouvé qu’elle était une athlète incroyable en remportant l’or de l’épreuve de biathlon moyenne distance assis femmes durant les jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, le 8 mars.

Cette médaille d’or arrive seulement six mois après avoir décroché le titre paralympique en para-triathlon aux Jeux de Tokyo 2020.

Poussée toute la course par sa compatriote Oksana Masters, qui a blanchi toutes ses cibles, Gretsch, malgé une balle dehors, a tout de même franchi la ligne d’arrivée la première avec 8 s 7 d’avance sur Masters.

L’Allemande Anja Wicker a pris la médaille de bronze à plus de 2 min 30 s de la tête de course.

« Je suis très heureuse de cette course », a déclaré Gretsch. « Je suis super contente de partager ce podium avec ma coéquipière Oksana et l’allemande Anja. On l’appelle "la reine du biathlon" donc c’est drôle de pouvoir être sur le podium avec elles. »

Cette victoire est la première de la biathlète de 29 ans à Beijing 2022, mais pas sa première en carrière. Elle en avait déjà remporté deux à PyeongChang 2018 et une à Tokyo 2020 en triathlon.

Mais ce n’était pas une victoire cousue de fil blanc, avec sa compatriote Masters juste derrière elle durant toute la course.

« J’ai skié tellement de fois avec Oksana et je sais qu’elle peut vraiment faire la différence dans le dernier tour. Il a fallu se battre contre elle à chaque seconde. »

« Elle est tellement forte. J’ai vraiment essayé de tenir le coup dans ce dernier tour. »

Oksana Masters : « Je suis tellement fière de moi »

Pour Masters, cette médaille d’argent est une réelle victoire sur cette course qui lui avait laissé un goût amer quatre ans plus tôt.

« Je suis tellement fière de moi. Durant le dernier tour, je me suis dit : "C’était durant cette même course que j’étais tombée et de nouveau blessée au coude jusqu’à devoir abandonner la course à PyeongChang 2018." »

« En République de Corée, je n’avais pas pu skier à 100% de mes capacités avec ce coude cassé. »

« J’ai dû abandonné et mon coach était venu me chercher. C’est dingue de se dire que j’ai pu me réaligner sur cette course, faire un sans-faute au tir et monter sur le podium avec ma coéquipière. »

« Ce podium est incroyable. J’ai ma partenaire d’entraînement Kendall sur la plus haute marche et une biathlète incroyable, Anja Wicker. Elle est ma source d’inspiration en biathlon. »

« Elle est forte. Elle incarne tout ce que j’aime dans ce sport, elle est la reine du biathlon. Je suis tellement heureuse de partager ce podium avec ces deux athlètes. »

« C’est encore mieux d’être sur le podium avec une camarade et surtout avec Kendall, et qui plus est en biathlon ! »

Gretsch et Masters : les chasseuses de record

Gretsch comme Masters sont toutes les deux sur le chemin des records à Beijing 2022.

Le duo américain a partagé le podium paralympique du sprint assis de biathlon dès la première journée de compétition et a manqué de peu un nouveau doublé en longue distance assis de ski de fond, Masters prenant l’argent et Gretsch échouant au pied du podium.

Le record américain de médailles remportées durant la même édition paralympique d’hiver est détenu par Dan Cnossen et ses six médailles glanées en biathlon et ski de fond lors des Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018. Masters est déjà à mi-chemin avec trois médailles à Beijing 2022.

Elle participera encore à trois épreuves individuelles et un relais pour tenter d’égaliser ou de dépasser ce record, tout comme Gretsch.

Masters se rapproche aussi du record américain de médailles paralympiques remportées au cours d’une carrière sportive.

Actuellement, les détentrices de ce record sont les para skieuses alpine Sarah Billmeier et Sarah Will, toutes les deux à 13 médailles paralympiques, acquises entre 1992 et 2002.

Oksana Masters a actuellement 10 médailles paralympiques à son compteur, en comptant ses trois médailles remportées aux Jeux d’été. Si elle remporte une médaille lors de ses quatre prochaines épreuves, elle pourrait devenir la recordwoman du nombre de médailles en une édition paralympique et la plus titrée en même temps.

Kendall Gretsch : « Tout essayer ! »

Bien qu’elle soit heureuse de sa victoire de ce mardi 8 mars, Gretsch, désormais quadruple championne paralympique, a déjà le regard tourné vers sa prochaine épreuve du lendemain.

« Demain, il y a le sprint de ski de fond. C’est une épreuve géniale et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer en sprint. C’est une course en face-à-face donc c’est vraiment sympa à regarder et puis après cela, il restera encore deux courses. »

Quand on lui demande quels conseils elle donne aux jeunes athlètes, Gretsch a répond : « Essayez tout ce que vous pouvez et cherchez quelque chose que vous aimez. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose et si vous n'aimez pas, tentez autre chose. »