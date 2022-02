Biathlon, mass start - Justine Braisaz Bouchet - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Il n'y avait pas de meilleur moyen de terminer ces Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Après un début de quinzaine olympique difficile pour la biathlète française qui avait terminé 40e de l'épreuve individuelle, 48e du sprint et qui avait renoncer à prendre le départ de la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet s'est transcendée lors de la mass start, ultime épreuve de biathlon pour les femmes à Beijing 2022.

L'Albertvilloise a franchi la ligne d'arrivée en première, drapeau tricolore à la main pour s'offrir son tout premier titre olympique et sur la plus mythique des épreuves du biathlon. Une réalité qu'elle a eu du mal à intégrer au début. Tout comme ses JO, la course n'avait pourtant pas commencé sous les meilleurs auspices. Après trois tours de pénalité aux tirs couchés, Braisaz-Bouchet a débuté sa remontada avec les tirs debout, passant de la 7e à la 2e place. Très rapide sur les skis, elle a pris la tête de la course qu'elle a conservée jusqu'au bout, pour s'imposer devant certaines des meilleures biathlètes du monde comme les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland.

« Je suis désolée, je ne me rends pas compte du tout que je suis championne olympique de mass start », a déclaré Justine Braisaz-Bouchet, au micro d'Eurosport, un peu déboussolée par les événements.

Revivez son incroyable course vers l'or olympique à Beijing 2022.