Tour d’honneur et derniers gros objectifs pour Quentin Fillon Maillet à Oslo Holmenkollen

Le gros globe de cristal est dans la poche.

Son premier trophée récompensant le vainqueur du classement général de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet est allé le chercher à Otepää, en Estonie, le 12 mars dernier.

Le Jurassien a continué sur sa lancé des Jeux Olympiques de Beijing 2022 sensationnels où il a ramené pas moins de cinq médailles, dont trois en individuel (deux en or), en six épreuves. Avant de se rendre en République populaire de Chine, le biathlète français avait déjà commencé un travail titanesque pour se hisser en tête du classement de la Coupe du monde devant son compatriote Émilien Jacquelin.

Puis après les Jeux, à Kontiolahti (Finlande) et à Otepää (Estonie), Fillon Maillet a confirmé sa domination mondiale avec trois victoires et une deuxième place en quatre épreuves. Et s’il devait choisir entre les Jeux et l’issue heureuse de cette longue saison ?

« Les deux [gros globe et médailles olympiques] m'ont fait rêver mais en étant plus jeune, je voulais devenir le meilleur biathlète du monde donc j'ai envie de dire que j'ai une préférence pour le cristal », a-t-il déclaré à l’émission RMC Sport Show après Otepää. « Sportivement, c'est plus dur à aller chercher qu'une médaille olympique qu’on peut obtenir sur 30 minutes. Le gros globe, ça récompense quatre mois d’efforts et 25 courses individuelles avec la fatigue, les voyages, la motivation, etc. ».

La saison 2021-22 de Quentin Fillon Maillet en bref

Coupe du monde : 11 podiums, dont 8 victoires (plus 4 podiums en relais)

: 11 podiums, dont 8 victoires (plus 4 podiums en relais) Jeux Olympiques de Beijing 2022 : 5 médailles, dont 2 en or (dont 2 médailles en relais)

Les émotions contenues pour son premier gros globe

QFM prend ainsi la suite du Norvégien Johannes Thingnes Boe, triple détenteur du gros globe de cristal de suite, qui avait lui-même pris la succession du Français Martin Fourcade, septuple vainqueur du classement général d’affilée entre 2012 et 2018.

Fillon Maillet est le quatrième Français a décrocher le gros globe du biathlon, après Patrice Bailly-Salins en 1993-94 et Raphaël Poirée, quadruple couronné en cinq saisons entre 2000 et 2004. S’il comprend l’énormité de son exploit, QFM restait toutefois très calme dans sa réaction.

« Je vais avoir plus d'émotions quand je vais appeler mes proches ou quand je vais me retrouver tout seul dans mon lit ce soir », déclarait-il à L’Équipe après sa deuxième place en mass start à Otepää. « Il y a quatre ou cinq ans, le général me paraissait tellement loin, alors que là, les choses me paraissent plus faciles. Dans le passé, c'était tellement dur de gagner juste une Coupe du monde, que c'était impensable de gagner le globe. Les choses ont évolué petit à petit. C'est pour ça que les émotions ne sont pas décuplées, c'est presque la suite logique. »

Si l’ambiance n’est pas encore à la fête, c’est aussi sans doute parce qu’il a d’autres objectifs en tête avant de ranger sa carabine au placard jusqu’à l’hiver prochain.

Trois petits globes à aller chercher

En effet, le biathlète de 29 ans peut encore aller chercher trois petits globes de cristal en 2021-22. Certes, il a raté la possibilité d’un grand chelem – prendre la tête du classement dans les quatre épreuves du biathlon (sprint, individuel, poursuite, mass start) – puisque le Norvégien Tarjei Boe s’est déjà adjugé le petit globe de l’individuel après deux deuxièmes places lors des deux seules épreuves disputées cette saison.

Mais QFM a déjà remporté celui de la poursuite grâce à ses cinq victoires en six épreuves de Coupe du monde, la dernière en Finlande le 6 mars. Il reste deux autres trophées à aller chercher et avant la dernière étape de Coupe du monde, il pointe en tête dans les deux disciplines au programme : le sprint 10 km le 18 mars et la mass start 15 km le surlendemain.

QFM a annoncé la couleur après avoir pris la tête du classement de la mass start en Estonie. « Il y avait aussi l’objectif du globe de la mass start. Ça semble bien lancé, j’ai vu que Benedikt Doll était plus loin », déclarait-il sur La Chaîne L’Équipe. L’Allemand Benedikt Doll et le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen sont en effet à l’affût, ce dernier ayant remporté la mass start d’Otepää devant QFM (voir le classement plus bas).

Dans les deux autres disciplines, c’est le Suédois Sebastian Samuelsson qui peut aller perturber le Français dans ses plans de grandeur.

Alors Quentin Fillon Maillet parviendra-t-il à rafler les titres qu’il convoite après des JO d’anthologie ? Réponse du 18 au 20 mars.

Les classements de Coupe du monde avant Oslo Holmenkollen

Général

Quentin Fillon Maillet (FRA), 870 points Émilien Jacquelin (FRA), 625 Sebastian Samuelsson (SWE), 596

Individuel

Tarjei Boe (NOR), 108 Sturla Holm Laegreid (NOR), 100 Simon Desthieux (FRA), 86

Poursuite

Quentin Fillon Maillet (FRA), 325 Sebastian Samuelsson (SWE), 239 Émilien Jacquelin (FRA), 222

Sprint

Quentin Fillon Maillet (FRA), 348 Sebastian Samuelsson (SWE), 292 Émilien Jacquelin (FRA), 272

Mass start

Quentin Fillon Maillet (FRA), 142 Vetle Sjaastad Christiansen (NOR), 127 Benedikt Doll (GER), 123

Le programme de la dernière étape de Coupe du monde à Oslo Holmenkollen